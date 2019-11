Violence envers les femmes : un manque de services en français

Plusieurs panélistes francophones prenaient part à une discussion cette semaine à la suite de la projection du film Jusqu'à la garde, présenté par l'Alliance Française de Vancouver dans le cadre de la campagne d'activisme.

Le film dépeint les difficultés d'une garde partagée dans un contexte de violence conjugale.

Pour Marie Dussault, présidente de l'organisme Inform'Elles venant en aide aux femmes francophones victimes de violences, le film aide à comprendre les barrières institutionnelles auxquelles sont confrontées les femmes qui se séparent d'un conjoint violent.

« Quand on dit qu'une femme est assassinée tous les deux jours et demi au Canada et que la violence aux femmes coûte des milliards de dollars par année au Canada, il faut absolument que ce soit pris plus sérieusement par notre système légal et puis que l'on trouve le moyen de mieux desservir les femmes. »

Florence B. Lepage, membre du collectif Vancouver Rape Relief and Women's Shelter, une organisation qui accompagne les femmes victimes de violence, affirme que la violence faite aux femmes est « répandue et systémique ».

Nous n'avons pas vu de réductions dans le nombre d'appels ni dans le nombre de femmes dans les maison d'hébergement Florence B. Lepage, membre du collectif Vancouver Rape Relief and Women's Shelter

Florence B. Lepage Militante féministe et membre du collectif de Vancouver Rape Relief and Women’s Shelter, qui vient en aide aux femmes victimes de violence. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Les femmes ne sont pas à l'abri de la violence lorsqu'elles quittent leur conjoint violent, poursuit Mme Lepage. Souvent, la violence va même augmenter et c'est pourquoi les services d'aide sont importants, dit-elle.

« Ce qui est important dans le travail qu'on fait avec les femmes, c'est de les accompagner dans le processus de se sortir de la violence conjugale », dit Mme Lepage.

Les difficultés augmentent toutefois lorsque les services ne sont pas disponibles dans la langue maternelle de la victime, notamment en français, soulève quant à elle Mme Dussault.

Marie Dussault, présidente d'Inform'Elles, lors de la projection du film « Jusqu'à la garde » Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Les ressources pour les femmes francophones qui vivent des situations de violence en Colombie-Britannique sont presque inexistantes. La violence isole et quand on ne peut pas parler dans notre langue, on se sent encore plus isolé Marie Dussault, présidente de l'organisme Inform'Elles

Depuis plus de 25 ans, Inform'Elles travaille à développer des services pour les femmes francophones en situation de violence. Toutefois, des coupes budgétaires ont forcé l'organisme à mettre fin à sa ligne d'appels téléphoniques.

Discussion avec plusieurs panélistes francophones sur le sujet de la violence conjugale Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

« C'est vraiment inacceptable dans un pays bilingue que les femmes aient aussi peu accès à un service qui est essentiel pour elles, pour leur sécurité et celle de leurs enfants. »

Inform'Elles ne baisse pas les bras pour autant. Marie Dussault espère obtenir des changements au sein des organismes anglophones. Inform'Elles agit comme pont entre la francophonie et les organismes non-francophones.

Mme Dussault souhaite entre autres que les organismes anglophones s'assurent de compter dans leurs rangs des intervenants francophones.

« C'est la meilleure façon de s'assurer que les femmes francophones aient un accès à un service de qualité, équitable et en français. »