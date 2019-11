Au Nouveau-Brunswick, on ne mord pas la main qui nous nourrit

Kevin Arseneau, élu depuis tout juste un an sous les couleurs du Parti vert du Nouveau-Brunswick, a décidé de s'attaquer à la concentration des médias en déposant un projet de loi. Dans une province où le phénomène a pris beaucoup d'ampleur, son combat s'annonce titanesque.

Il faut savoir qu'au Nouveau-Brunswick, la famille Irving est propriétaire de plus de 300 entreprises et de 97 % des médias anglophones : des quotidiens, des hebdomadaires, des journaux gratuits et même quelques stations de radio.

Le député Arseneau propose donc de limiter à 40 % le nombre de médias qu’une personne ou qu'un groupe peut détenir. Celui qui n’a pas la langue dans sa poche sait déjà qu’il ne se fera pas d’amis avec ce projet de loi. Mais pour lui, ce n'est rien de moins que l’avenir de la province qui est en jeu.

Je critique ouvertement les Irving depuis toujours. Essayez de trouver un article qui parle de moi positivement dans les médias de Brunswick News Inc. Vous n’en trouverez pas. Kevin Arseneau, député du Parti vert du Nouveau-Brunswick

Le Parti libéral et le Parti progressiste-conservateur, qui dirige la province depuis un an, ont tous les deux répondu que la liberté de la presse était très importante pour la province, mais qu’ils attendraient de voir le projet de loi pour se prononcer sur la question.

Kevin Arseneau n’est pas naïf. Il ne s’attend pas à avoir l’appui des deux grands partis, notamment parce que l’empire Irving est le plus important employeur privé de la province, dont l’économie ne va pas très bien.

Il est donc difficile pour les politiciens de se positionner contre la famille Irving. Au Nouveau-Brunswick, tout le monde connaît quelqu’un qui travaille pour l’empire, à commencer par le premier ministre Blaine Higgs, qui a été cadre pendant 30 ans chez Irving Oil.

S’attaquer aux monopoles médiatiques existants devient certes de plus en plus difficile, surtout que les difficultés financières des entreprises de presse depuis la venue d’Internet les contraignent à réduire leurs effectifs et à revoir leur modèle d’affaires.

Et si, comme le disent des spécialistes, le Canada est un des trois pays où la concentration de la presse est la plus importante, c’est encore pire au Nouveau-Brunswick.

Un petit tour d'horizon

Avant d'aller plus loin, imaginons un instant que vous êtes un citoyen de Saint-Jean, dans le sud du Nouveau-Brunswick.

Au réveil, direction la salle de bains, où le papier de toilette utilisé a de bonnes chances d'être un produit Irving. En vous brossant les dents, vous remarquez qu’une ampoule doit être remplacée. Vous venez justement d’en acheter à la quincaillerie Kent, enseigne qui appartient aux Irving. Avant de sortir, vous prenez votre lunch dans le frigo, une salade de patates dont l'ingrédient principal provient de la ferme Cavendish, propriété des Irving.

En vous rendant au boulot, vous vous arrêtez pour mettre de l'essence dans votre véhicule – fort probablement acheté chez un concessionnaire dont les propriétaires s’appellent Irving – dans une station-service Irving. Une fois sur l’autoroute, vous croisez des camions de l’entreprise Midland, qui appartient aux Irving, qui transportent du bois provenant de scieries qui leur appartiennent aussi.

Au loin, avant d’atteindre le centre-ville, se dessine une imposante raffinerie, la plus grande du Canada, la raffinerie Irving. Puis, de l’autre côté, vers le port, vous pouvez apercevoir des bateaux en construction dans le gigantesque chantier naval Irving. Des bateaux qui, une fois sur l'eau, transporteront de l’acier, du béton et du pétrole produits ou transformés par des entreprises Irving.

Vous recevez alors un texto d'un ami, qui vous offre une paire de billets pour un match des Wildcats, équipe qui évolue dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et dont le propriétaire est... un Irving.

Vous arrivez enfin au travail. Vous êtes journaliste. Votre employeur, Brunswick News, publie le Telegraph Journal, qui appartient, vous l'avez deviné, à l’empire Irving.

Bienvenue au Nouveau-Brunswick!

La concentration des médias au Nouveau-Brunswick

Dans les années 70, le Comité spécial sénatorial sur les médias de masse mené par le sénateur Keith Davey décrivait la situation au Nouveau-Brunswick comme étant une ère désastreuse pour le journalisme .

Il s’en est suivi une poursuite judiciaire contre les Irving, menée par le prédécesseur du bureau de la concurrence. Reconnus coupables, les Irving ont fait appel de la décision et la cause s’est retrouvée en Cour suprême.

La plus haute instance du pays a tranché en leur faveur. Dans leur jugement, les magistrats de la Cour suprême concluaient qu’il était impossible de déterminer que, même si les Irving possédaient tous les journaux de langue anglaise, ce monopole allait à l’encontre de l’intérêt public.

Extrait du jugement de la Cour suprême de 1976 Le juge de première instance a commis une erreur en statuant que, comme la preuve démontrait l’existence d’un monopole [c’est-à-dire l’achat de tous les quotidiens de langue anglaise dans la province], il fallait conclure à l’existence, en droit, d’un préjudice. Le ministère public devait prouver le “détriment“ ou démontrer que l’intérêt public avait été défavorablement touché, et il ne l’a pas fait. La seule preuve était théorique : certains témoins ont parlé de menace pour la liberté de la presse [d’où un préjudice possible causé au public]. Ces déclarations ne sont fondées sur aucune étude de la situation et ces témoins ne faisaient pas précisément allusion à l’exploitation des journaux en cause.

Puis, en 1981, la commission royale sur les quotidiens présidée par Tom Kent recommandait de défaire le monopole des Irving. Mais rien n’a été fait.

Le Sénat s’est à nouveau penché sur la question en 2006. Le rapport final sur les médias canadiens, présenté par Lise Bacon, donnait des outils pour déterminer comment les politiques publiques fédérales pouvaient favoriser et maintenir les organismes de presse vigoureux et indépendants au Canada. Et concluait aussi que la situation était préoccupante au pays. Mais en vain, aucune recommandation n’a été mise en place.

La démocratie menacée

Plusieurs chercheurs et critiques ont dénoncé ouvertement le manque de transparence du groupe Irving et le danger de cette concentration des médias au Nouveau-Brunswick. Ils considèrent la situation du Nouveau-Brunswick comme une réelle menace pour la démocratie.

Selon la sociologue Erin Steuter de l’Université Mount Allison, les journaux détenus par la famille Irving ne posent pas le même regard journalistique sur leurs entreprises que sur les autres. Ce qui prive la population d’informations pertinentes pour être des citoyens informés et ainsi participer au processus démocratique. Sans parler du manque de diversité d’opinion publiée.

La professeure rappelle aussi qu'aucun article des journaux de Brunswick News Inc. n'est disponible en ligne gratuitement. Il faut absolument payer pour avoir accès à de l'information. Brunswick News Inc. a le luxe de tout faire payer parce qu'ils détiennent tous les journaux. Alors si quelqu'un veut s'informer, en dehors de la société d'État Radio-Canada/CBC, il payera.

Des conflits d’intérêts

Erin Steuter fait état d’exemples frappants pour démontrer le manque de transparence et les conflits d’intérêts.

Il y a 10 ans, en 2009, le gouvernement du Québec souhaitait acheter la société de la Couronne Énergie Nouveau-Brunswick. Mais l’acceptation sociale au Nouveau-Brunswick était mince. Pourtant, les médias de Brunswick News Inc. parlaient du projet de vente comme une excellente nouvelle qui allait apporter de grands bénéfices au Nouveau-Brunswick.

Ce que ne disaient pas les médias de Brunswick News Inc., c’est que les industriels allaient bénéficier d’un taux préférentiel pour l’achat d’électricité au terme de cette vente. Les plus grands consommateurs d’électricité dans la province sont les entreprises Irving. Mais aucune mention de ces taux préférentiels n’était pourtant faite dans les journaux de Brunswick News Inc.

La une du Telegraph Journal Photo : Radio-Canada

Voici un autre exemple. En octobre 2018, une explosion a eu lieu à la raffinerie Irving à Saint-Jean. La plus grande raffinerie du pays.

Si personne n’a perdu la vie, quatre travailleurs ont été grièvement blessés. Puis une telle explosion soulève des questions liées à la sécurité du site et du quartier. Le lendemain, les journaux Irving titraient tous « Miracle à l’Action de grâce ». Erin Steuter, professeure de sociologie à l’Université Mount Allison, est d’accord avec l’idée que ce soit un miracle que personne n'ait perdu la vie, mais elle aurait aimé que les articles des journaux de Brunswick News Inc. se questionnent sur la toxicité de la fumée et sur les mesures de sécurité, comme l’ont fait les autres médias qui ont couvert l’accident.

Les journalistes de Brunswick News ne sont pas tentés de faire des enquêtes sur les entreprises du groupe, croit-elle. Ils savent que c’est mauvais pour leur carrière au sein du groupe Brunswick News Inc.

De nombreux témoignages d’anciens employés de Brunswick News Inc. récoltés au fil des ans en disent long.

Par exemple, en 1981, le journaliste Frank Whiters témoignait devant la commission Kent. Il affirmait que les journaux Irving couvraient tout ce qui était d’intérêt public, sauf ce qui concernait la pollution et les entreprises Irving. Donc, selon lui, les journaux Irving ne couvraient pas adéquatement environ 85 % des histoires d’intérêt public dans la province.

Jacques Poitras est journaliste pour CBC et auteur du livre Irving vs Irving. Pour la rédaction de son livre, il a rencontré plusieurs anciens rédacteurs en chef, des journalistes et des membres de la famille Irving.

Selon les rédacteurs interrogés, ils auraient régulièrement reçu des indications des grandes orientations à prendre pour le traitement des nouvelles.

Ils ont dit à un rédacteur qu'ils voulaient un journal épicé, mais pas trop piquant. À un autre rédacteur ils ont dit qu’ils ne voulaient pas de “cowboy“ dans la salle de rédaction, et à moi, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas que les gens au journal brassent la cage juste pour brasser la cage. Jacques Poitras, journaliste et auteur du livre Irving vs Irving

Depuis plus de 10 ans, c’est l’arrière-petit-fils de Kenneth Colin Irving, le fondateur de l’empire, qui est vice-président de Brunswick News Inc. Plusieurs racontent que Jamie Irving est régulièrement dans les réunions de la salle de presse et qu'il s’implique dans les décisions éditoriales.

Si dans le passé la famille Irving pouvait se défendre en affirmant qu’aucun membre de la famille ne s'impliquait au quotidien dans la direction des journaux, ce n’est plus le cas depuis la nomination de Jamie Irving à titre de vice-président.

Pourtant, en 1981, alors que les trois fils de Kenneth Colin Irving témoignaient devant la commission Kent, Arthur Irving avait affirmé que leurs journaux étaient complètement indépendants, que jamais les membres de la famille n'interféraient dans la gestion des journaux. Il a aussi précisé que les journaux de la famille n’étaient pas à vendre et qu’ils ne le seraient jamais.

La stratégie des verts

Kevin Arseneau, du Parti vert du Nouveau-Brunswick, espère pouvoir déposer son projet de loi d'ici un an. Mais comme sa formation politique n'a que trois députés qui siègent à l'Assemblée législative, le parti est limité quant au nombre de projets de loi qu'il peut déposer. Le député croit qu'il faut au moins en débattre en Chambre.

Le Parti vert serait aussi prêt à appuyer un projet de loi qui va dans le même sens s'il était proposé par un autre parti. Pour lui et sa formation, ce qui compte, c'est d'améliorer l'accès à l'information et la qualité de l'information disponible dans province.