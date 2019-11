L'industrie du chanvre se réunit à Calgary

En effet, qu'il s'agisse d'alimentation, de cosmétiques, de textiles ou de construction, un nombre croissant d’industries utilisent du chanvre dans leurs produits.

Selon Diane Chiasson, consultante au Conseil de développement économique de l'Alberta, cet essor représente une occasion en or pour les cultivateurs de chanvre canadiens qui trouvent de plus en plus de débouchés pour leurs plantes.

La fibre de chanvre peut être utilisée dans le ciment. Elle peut aussi remplacer les panneaux intérieurs des voitures ou encore remplacer la fibre de verre. Dianne Chiasson, Conseil de développement économique de l'Alberta

Des opportunités économiques

Danny Monfette , un entrepreneur en construction, a assisté au congrès afin d'en apprendre davantage sur les opportunités d’affaires : C’est la première fois que je suis exposé au chanvre de cette manière, mais on est des entrepreneurs et on voit une opportunité donc on veut s’informer.

Le directeur général de l'Alliance commerciale canadienne du chanvre, Ted Haney, est convaincu du potentiel économique que représente cette plante, notamment parce que le Canada est un leader mondial dans le domaine.

L’utilisation du chanvre se diversifie au fur et à mesure que les capacités de transformation s’améliorent , soutient-il.

La demande pour la plante dans son entier augmente. C’est pour cela que la production de chanvre au Canada a augmenté de manière constante depuis 2010 et qu’elle a encore beaucoup cru cette année , ajoute M. Haney.

Viser l'international

L’expert croit également que le Canada peut continuer à s’imposer sur la scène internationale en tirant au maximum profit de chaque plant.

« C'est en valorisant toutes les parties des plants que la production de chanvre devient vraiment rentable sur le plan économique et plus durable en matière environnementale », affirme Ted Haney, le directeur général de l'Alliance commerciale canadienne du chanvre.

En Alberta, le sud de la province se concentre sur la production des graines alors que le nord s'intéresse davantage à la fibre de la plante.

Aujourd'hui, l'industrie canadienne représente 150 millions de dollars de ventes, mais Ted Haney voit grand et espère voir cette industrie atteindre le milliard de dollars d’ici cinq ans.

Avec les informations de Laureen Laboret.