Accident d’OC Transpo à Westboro : le procès de la chauffeuse s’ouvrira en 2021

Elle fait face à 35 chefs d’accusation de conduite dangereuse causant des lésions et trois chefs d’accusation de conduite dangereuse causant la mort.

Un juge de paix a statué que Mme Diallo subira son procès en mars 2021 et que les procédures dureront environ huit semaines.

Les horaires des avocats de l’accusée ne permettaient pas de fixer une date antérieure à celle déterminée en cour mardi. Mme Diallo ne s’est d’ailleurs pas présentée à cette audience. Ce sont plutôt ses avocats — Me Fady Mansour et Me Solomon Friedman — qui étaient sur place.

Le procureur adjoint Dallas Mack représentera la Couronne dans le dossier.

La collision survenue à la station Westboro le 11 janvier 2019 a tué trois passagers, en plus d’en blesser au moins une vingtaine d’autres.

D'après les informations de CBC