Les agriculteurs manitobains satisfaits de la reprise des activités du CN

Les agriculteurs manitobains sont soulagés de l’entente de principe entre le syndicat des Teamsters et le Canadien National (CN), selon ce qu’indique l'organisme Keystone Agricultural Producers of Manitoba (KAP).

Son président Bill Campbell indique que des effets du conflit de travail commençaient à se faire sentir.

Il y avait déjà des impacts de la grève du CN sur d’autres secteurs d’activités. Je pense qu’il y aurait eu d’importants effets en agriculture si elle avait perduré, a-t-il mentionné sur les ondes de CBC à l’émission Radio Noon.

Pour certains agriculteurs, l'interruption du service de train marchandises du CNCanadien National s’est ajoutée à une année difficile. C’est le cas de John Preun, un producteur de grain et de porc près de Saint-Andrews au Manitoba.

C’est une des pires années que j’ai connues dans toute ma carrière. John Preun, agriculteur

Je n’ai jamais vu une année aussi mauvaise , lance-t-il. On a eu la sécheresse, puis une tornade non officielle, puis une autre sécheresse, avant un déluge de pluie au moment où l’on en avait plus besoin.

M. Preun avance que les activités de sa ferme ont un mois de retard en raison des intempéries de la dernière année et des moyens de pression des syndiqués du CNCanadien National .

La présidente l’Union nationale des fermiers, Katie Ward, s’est elle aussi réjouie de la fin de la grève. Les activités du CNCanadien National reprendront à travers le pays mercredi matin.

L'entente de principe n'a pas encore été ratifiée par les employés qui devront se prononcer sous peu.