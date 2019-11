Le projet de modernisation du réseau d'hébergement et de soins de longue durée pour personnes âgées, présenté mardi par le gouvernement du Québec, ne suscite pas de réactions négatives. Par contre, bien des questions restent encore sans réponse sur la façon dont il se concrétisera.

La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais a utilisé le mot « révolution » pour décrire le projet de rénover l'équivalent de 2500 places dans 25 centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) et de construire environ 30 nouvelles Maisons des aînés pour héberger 2600 personnes âgées(un objectif que s'est fixé la CAQ lors de la campagne électorale de 2018).

L'ensemble du projet est évalué à 2,6 milliards de dollars.

En campagne électorale, Marguerite Blais et François Legault disaient vouloir en finir avec les CHSLD. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Ces maisons ne régleront pas tous les problèmes

Le député de Rimouski, Harold LeBel, ne critique pas les intentions gouvernementales, mais estime que ce ne sont pas une ou deux de ces maisons qui régleront l'ensemble des problèmes d'hébergement des personnes âgées de la région.

Si on parle de nouvelles places, si les nouvelles places ne sont que via les Maisons des aînés, c'est sûr qu'on centralise , estime-t-il.

Il y aurait une ou deux maisons des aînés au Bas-Saint-Laurent, que fait-on avec les aînés qui vivent en milieu rural? Harold LeBel, député de Rimouski

Est-ce qu'on pourrait aussi leur offrir la possibilité de demeurer en milieu rural par des organismes à but non lucratif ou d'autres façons de faire? Et, c'est sûr que là-dessus, je vais être vigilant , promet le député.

Des aînés dans un CHSLD. Photo : Radio-Canada

Deux catégories de résidents?

Pour sa part, la directrice générale du Carrefour des 50 ans et plus, Denise Gagnon, se demande si la coexistence de CHSLDCentre hospitalier de soins de longue durée et de maisons pour aînés n'entraînera pas la création de deux catégories de résidents.

Je trouve que ça paraît bien, mais qui va aller dans ces belles Maisons des aînés là? Est-ce que ça va être les riches? Moi, c'est de ça que j'ai peur en région. Denise Gagnon, directrice générale du Carrefour des 50 ans et plus

Mme Gagnon a d’autres interrogations. Est-ce qu'ils vont envoyer [seulement] le monde en forme dans ces maisons-là? , questionne-t-elle. Et ceux qui sont moins en forme, comme ceux qu'il y a dans les CHSLD bien souvent, [est-ce qu’ils] n'auront pas accès à cela parce qu'ils resteront dans l'autre partie? Et les soins, si les soins sont aussi merveilleux dans ces maisons-là, est-ce qu'ils vont être aussi merveilleux dans les CHSLD rénovés?

Par ailleurs, Denise Gagnon et Harold LeBel s'entendent pour dire que le gouvernement ne doit pas oublier d'investir dans les ressources humaines afin d'améliorer les conditions de travail des personnes qui assurent les soins et les services aux aînés.

Avec les informations de Denis Leduc