Foyers de soins dans le système de santé : Vitalité revient à la charge

Ailleurs [au Canada], ce qu’on voit c’est que les foyers de soins sont sous l’égide des ministères de la Santé , soutient Gilles Lanteigne.

Actuellement au Nouveau-Brunswick, les foyers de soins sont sous la responsabilité du ministère du Développement social.

Selon lui, le système actuel nuit à la coordination des services et au suivi adéquat des patients. Il y a plusieurs places dans les foyers de soins à travers la province qui sont vides. Et des hôpitaux qui sont surchargés. Donc c’est bien évident qu’il y a place à l’amélioration.

Les foyers de soins ne sont pas ce qu’ils étaient il y a 20-30 ans. Avant, les résidents conduisaient leur auto, il y avait des stationnements pour les résidents. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Les gens sont gravement atteints, ils ont des conditions chroniques et sont en perte d’autonomie. Gilles Lanteigne, président-directeur général du Réseau de santé Vitalité

Si les foyers de soins étaient gérés au même titre que les services de santé, les réseaux de santé seraient capables de mettre en place des mesures de performance, des cadres d’imputabilité beaucoup plus précis.

L'idée semble faire son chemin à Fredericton.

Plusieurs acteurs du système se sont prononcés là-dessus , affirme M. Lanteigne.

C’est notamment le cas du ministre de la Santé, qui croit que la question mérite d'être étudiée.

Cet enjeu [les foyers de soins] est-il dans le bon département? lance le Hugh Flemming.

Gilles Lanteigne espère qu’une décision sera prise rapidement.