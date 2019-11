Comment vivre l'hiver en ville différemment

L’hiver en ville, soit on le subit, soit on le fuit, se disent plusieurs Montréalais.

Mais ce n’est pas ce que pensent les instigateurs du projet du Laboratoire de l’hiver, qui réfléchissent à la façon de vivre l’hiver en ville de manière différente.

Trottoirs glacés, rues salées, flaques de gadoue, Montréal ne fait pas neiger sur l’hiver des roses bleues, des roses d’or comme le chante Robert Charlebois. Par contre, un peu de poésie ne peut faire que du bien à la métropole, estiment les artisans du Laboratoire de l’hiver, un organisme créé au cours de la dernière année.

C’est fou que l’hiver soit une part si importante de notre identité et qu’on le fuie plutôt que d’en être fier , dit Jérôme Glad, cofondateur de la Pépinière Espaces collectifs.

On a créé des festivals comme Igloofest ou Nuit blanche qui sont ponctuels, mais dans nos quartiers, c’est une saison où on fait du cocooning devant nos écrans. Notre société s’est développée autour des pôles : dormir, travailler et consommer. On a oublié le tiers lieu dont l’usage est de tout simplement se rassembler et s’amuser. Jérôme Glad

La Pépinière Espaces collectifs s’est surtout fait connaître grâce à des projets estivaux tels que le Village au pied-du-courant et le Marché des ruelles. Mais ils prévoient aborder l’hiver d’un tout autre angle.

En Scandinavie, l’architecture des bâtiments publics contribue à définir les espaces publics , affirme Olivier Legault, urbaniste et coordonnateur de projets à Rues principales, un organisme qui fait partie du Laboratoire de l’hiver.

Dans une petite ville de Suède, j’ai vu le toit en pente d’un garage municipal devenir une glissade qui donne sur l’espace public de la bibliothèque, ce qui crée un microcosme d’activités hivernales avec un « food truck », un café pour se réchauffer, etc. La place devient vivante, même pendant l’hiver.

Bien sûr, Montréal comporte plusieurs éléments qui jouent contre elle. La densité de la ville n’est pas celle des villes européennes qui sont beaucoup moins étalées. Ici, l’automobile a pris une place considérable dans le paysage urbain et notre système de transport collectif n’est pas des plus adaptés à l’hiver. Et puis, notre climat incertain n’est pas celui de la Scandinavie. On passe rapidement de la neige blanche à la pluie puis à la boue.

Plusieurs projets en gestation

Il y a trois ans, la Pépinière Espaces collectifs, qui a développé une trentaine de projets à travers le territoire, a réussi à faire sortir de leur confort les résidents du quartier Mile End avec le projet la Petite Floride.

Nous avons transformé une patinoire sous-utilisée en petit chalet de parc avec un autobus scolaire qui servait des boissons chaudes, des soupes et des grilled-cheese. Un bel endroit pour se réchauffer avec des activités sur glace comme le curling ou le ballon-balai, ce qui amenait les gens à découvrir autrement la patinoire. C’était devenu un lieu de rassemblement pour la communauté et on a augmenté le taux de fréquentation , se souvient Jérôme Glad.

Parmi les projets à venir, un chalet café avec glissade au parc La Fontaine, une patinoire au parc NDG, la Jardinerie au pied du Parc olympique avec des activités comme la pétanque sur glace! Des idées d’ailleurs qui pourraient transformer le visage de Montréal l’hiver.