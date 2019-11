Moins de cours d’immersion faute d’enseignants qualifiés

Un conseil scolaire du sud-ouest de l’Ontario réduira la durée de son programme d’immersion française à cause du manque d’enseignants qualifiés.

Dans un rapport soumis mardi aux conseillers scolaires de la région de Thames Valley, le personnel recommande d’éliminer le programme d’immersion à la maternelle et celui qui commence en 7e année et qui n’est pas particulièrement populaire.

Les décisions touchant les programmes sont administratives; les conseillers ne peuvent les modifier.

Les enseignantes de maternelle en immersion seront transférées dans d’autres classes plus avancées.

Une des difficultés de l’immersion à la maternelle est de trouver des éducatrices dont le niveau de français est suffisant. Les éducatrices appuient les enseignantes dans les classes de maternelle.

Le rapport soutient de plus que, selon les recherches, commencer l’immersion à la maternelle ou en première année ne se traduit pas par des résultats différents.

Le programme d'immersion qui commence en 7e année sera éliminé progressivement sur deux ans. Photo : Associated Press / Ashlee Rezin Garcia

Le programme débutant en 7e année, lui, sera éliminé sur une période de deux ans à partir de septembre.

Ces changements ne plaisent pas à Krista Arnold, dont un des enfants est en immersion à la maternelle. Elle a deux autres enfants plus jeunes et considère que commencer à apprendre le français à la maternelle, en jouant, est plus facile.

Mon mari et moi avons beaucoup voyagé, dit-elle. Nous nous sommes rendu compte que les anglophones sont souvent les seuls qui ne parlent qu’une langue.

Nous voyons les avantages de parler plus d’une langue et c’est ce que nous voulons pour nos enfants. Krista Arnold

Le Canada fait face à une pénurie d’enseignants de français, alors que les programmes d’immersion française sont de plus en plus populaires.

D’après les informations de Kate Dubinski de CBC