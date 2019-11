Face aux enjeux sociaux, des élèves de l’Abitibi-Témiscamingue veulent passer à l’action

Lors de l'évènement, organisé par l’Alliance pour l’engagement jeunesse, en partenariat avec des acteurs du milieu de l’éducation régional, les participants ont échangé sur des solutions pour faire face aux enjeux sociaux et environnementaux qui les concernent.

C’est vraiment les passions qui sont exprimées, ce n’est pas nous qui les orientons, on les laisse s’exprimer et choisir comment faire leur plan de match en fin de journée pour réaliser un projet cette année , souligne Francis Paré, coordonnateur de l’Alliance pour l’engagement jeunesse, qui explique que la démarche ne visait pas à dicter aux élèves des actions, mais plutôt à les accompagner en leur fournissant des outils pour aiguiser leur esprit critique.

C'est sûr que ça m’inquiète (les changements climatiques) puis je me demande ce qui va arriver, mais je sens qu’il y a de l’espoir. Il y a tellement de marches puis de manifestations, on va sûrement réussir. Virginie, élève de troisième secondaire de La Sarre

M. Paré, qui a tenu ce type d’événement dans plusieurs régions du Québec au courant des dernières années, estime que l’intérêt des jeunes pour les enjeux sociaux économiques est en croissance.

Le logo du mouvement #onsengage. Photo : Facebook/Mouvement on s'engage

Il y a vraiment un momentum, remarque-t-il. Ça me semble durable et je le sens depuis quelques années, il y a de plus en plus d’engouement à vouloir s’engager et à être des acteurs dans la société.

Des idées plein la tête

Brigitte Larabée, enseignante à l’école du Carrefour au Témiscamingue, estime que ce type d’activité vient répondre aux objectifs des institutions scolaires. Ça s’intègre dans plein de programmes, pour développer son esprit critique, un engagement citoyen, donc ça rejoint beaucoup de programmes de nos matières scolaires , souligne-t-elle.

La pollution, c’est vraiment un gros problème, puis je trouve que quand plusieurs personnes font des petits gestes, à la fin, ça va faire un gros tout. Rosalie, élève de deuxième secondaire à Rouyn-Noranda

Les élèves rencontrés avaient de nombreuses idées de projets pour tenter de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des citoyens.

Virginie, de La Sarre, aimerait interdire l’utilisation de pailles en plastique et instaurer un système de compost à son école.

Rosalie, étudiante en deuxième secondaire à l’école La Source à Rouyn-Noranda, aimerait quant à elle confectionner des sacs réutilisables pour les offrir à ses camarades de classe afin de diminuer l’utilisation du plastique.

On pourrait tricoter des sacs puis les distribuer pour remplacer les sacs de plastique le plus possible, explique-t-elle. Plusieurs personnes veulent faire un changement, mais ils n’ont pas la possibilité de le faire.

Contrer les inégalités sociales

Même si ce sont les enjeux environnementaux qui semblent particulièrement préoccuper les élèves participants, les inégalités sociales ont aussi retenu l’attention.

C’est le cas de Jade, de Val-d’Or. J’aimerais faire une friperie à l’école, suggère-t-elle, les gens pourraient amener des choses qu’ils n’utilisent plus, qu’ils ne veulent plus, puis on pourrait les vendre pas cher.