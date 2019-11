La plus importante baisse de l'effectif infirmier de la province en Abitibi-Témiscamingue

L'Abitibi-Témiscamingue enregistre une diminution de son nombre d'infirmiers et infirmières, contrairement à l'ensemble du Québec. Le portrait annuel de l'Ordre des infirmières du Québec révèle que la région a perdu 46 infirmiers et infirmières en 2018-2019, soit 3,4 % de son effectif.

Je ne sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps la prendre , raconte Noémie Gibson, qui a pris la décision de quitter le système de santé public il y a un an .

L'infirmière Noémie Gibson a choisi de quitter le système de santé public, à bout de souffle dans les conditions de travail actuelles. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Je pense qu'à un moment donné, les gens sont tannés de s'empêcher de vivre pour leur travail. Noémie Gibson, infirmière en Abitibi-Témiscaminque

Celle qui travaille maintenant à la Maison des soins palliatifs L'Envol à Rouyn-Noranda n'est pas surprise de ces statistiques.

Ça ne m'étonne pas tellement, dans le sens qu'actuellement, les conditions font qu'il n'y a pas vraiment d'espoir envisageable dans le milieu du soin. Moi, je me sentais pris en avant d'un mur ou d'un gouffre , se souvient-elle.

En 2018-2019 : L’effectif infirmier en emploi au Québec a augmenté de 1,4 %.

Il a diminué de 3,4 % en Abitibi-Témiscamingue.

Les conditions de travail y sont pour beaucoup, selon Noémie Gibson.

À un moment donné, il faut avoir un métier et des employeurs qui comprennent que nous sommes aussi des humains et qu'on a besoin d'avoir une vie, de passer du temps avec nos enfants, souligne-t-elle. C'est ça qui fait que les gens ne restent pas. Les 16 heures obligées, si c'est la troisième fois du mois que tu ne peux pas aller au spectacle à ta fille ou au party de ton chum , déplore-t-elle.

Quitter le secteur public

Alors que l'effectif infirmier a diminué de 46 personnes en 2018-2019, certains, comme Noémie Gibson, ont choisi de continuer de pratiquer, mais de se tourner vers les organismes communautaires ou vers le secteur privé.

Le pourcentage des infirmiers et infirmières en Abitibi-Témiscamingue travaillant dans le secteur privé a d'ailleurs augmenté de 7 % à 9 % entre 2014-2015 et 2018-2019.

Depuis la réforme Barrette, il y a eu une augmentation des demandes de retraites progressives. C'est certain que ça n'aide pas parce que les gens partent plus vite. Au début de la réforme, l'employeur nous disait qu'on devait se fier à leur vision, que ce n'est pas toutes les infirmières qui partiraient, mais, finalement, c'est ce qui est arrivé , rapporte la présidente par intérim de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) dans la région, Véronique Éthier.

Véronique Éthier ajoute que la baisse du nombre de directeurs a rendu les conditions de travail plus difficiles.

Le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) a aussi vécu beaucoup de départs à la retraite, soit 117 depuis le 1er avril 2016.

Des mesures pour remédier au manque de main-d'oeuvre

Le CISSS-ATCentre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue assure mettre en place différentes mesures pour retenir davantage la main-d'oeuvre. L'organisation a notamment augmenté le nombre de postes à temps complet.

Je crois qu'au aurait tout avantage à essayer de change cette espèce d'ambiance qu'on a présentement , dit Vincent Béland, chef de service en attraction de la main-d'oeuvre du CISSS-ATCentre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue .

Oui, il y a parfois des conditions qui ne sont peut-être parfois pas faciles dans le réseau, par contre il ne faut pas penser que c'est généralisé. Vincent Béland, chef de service en attraction de la main-d'oeuvre du CISSS-AT Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

Il déplore toutefois le fait que le métier a souvent mauvaise presse.

Quand on prend le temps de parler à ces professionnels qui travaillent en santé et services sociaux pour les usagers, dit-il. On se rend compte que la plupart sont contents et sont fiers d'être au travail, de travailler pour l'organisation et pour les usagers. Trop souvent, pour 10 bonnes nouvelles qui peuvent se passer au sein du réseau, il suffit d'une seule mauvaise nouvelle qui va prendre beaucoup de place au niveau médiatique et qui va venir ternir l'image.

Le CISSS-ATCentre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue veut de plus se tourner vers le recrutement international et faire la promotion du métier d'infirmière auprès des jeunes.

Il semble d'ailleurs y avoir de la relève en technique en soins infirmiers au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Même si les inscriptions ont légèrement diminué, 214 étudiants et étudiantes sont inscrits au programme cet automne.