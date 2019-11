Une motion en faveur d’un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine refusée

La motion déposée par Martin Ouellet cet après-midi devant l’Assemblée nationale a été refusée. Cette motion exhortait le gouvernement à lancer des appels d’offres d’ici la fin de l’année 2019 afin d’octroyer un contrat de services professionnels pour la mise à jour des études dans le cadre du bureau de projet pour la construction d’un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine.

En septembre, le premier ministre François Legault avait affirmé qu’il était irréaliste de construire un pont à cet endroit sur la rivière Saguenay. Selon lui, un tel projet coûterait beaucoup trop cher.

Des députés péquistes de la région en colère

Avant que la motion soit déposée, les députés péquistes de l’Est-du-Québec ont fait une sortie mardi matin pour montrer l’urgence de la situation.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a insisté sur le fait que la question devait maintenant être réglée d’élus à élus.

Je réitère que pour nous la Société des traversiers du Québec n’est plus un interlocuteur crédible. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia