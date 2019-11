Retard pour la livraison de la Maison de la Culture de Sainte-Anne-des-Monts

La Ville estime que l’ouverture prévue l’été prochain sera plutôt remise à l’automne, si tout va bien.

L’entrepreneur général attend les poutrelles d’acier qui doivent servir à fabriquer le toit d’une rallonge au bâtiment. Elles auraient dû être livrées au début de l’automne, mais elles ne le seront qu’en décembre.

Le maire, Simon Deschênes, estime que le retard sera de près de trois mois. Il commence à manquer de patience.

Est-ce que le fournisseur des poutrelles d’acier passe en priorité les grands centres? Est-ce qu’on est mis de côté parce que c’est une plus petite commande? Je pose la question et c’est clair dans ma tête que faire des travaux d’envergure en région ça a un coût supplémentaire.

Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Côté finance, le maire se veut tout de même rassurant.

Malgré le retard, il ne devrait pas y avoir de dépassement de coûts pour le projet de 6,8 millions de dollars.

On ne paye pas à l'heure ces choses-là. C’est l’entrepreneur qui doit attendre et doit faire la gymnastique avec ces équipes de travail dit-il.

Il n’y a pas de coût, associé ou relié, qui sera refilé à la Ville de Sainte-Anne-des-Monts. Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

Le retard d'aujourd'hui n’a rien à voir la situation de ce printemps.

À ce moment, les responsables ont eu toute une surprise lors de l'ouverture des appels d’offres quiétaient 1,5 million de dollars de plus que prévu.

Pour éviter des retards, la Ville avait dû faire des pieds et des mains pour trouver l’argent. Après quelques rebondissements, Ottawa a finalement bonifié sa participation au projet.

Les 2/3 des livres que compte la bibliothèque municipale ont pu être mis sur les tablettes des bureaux temporaires. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Aujourd’hui, les organismes culturels sont bien installés dans leur local temporaire.

Ce retard est pour eux un moindre mal pour la directrice de la culture à Sainte-Anne-des-Monts, Monique Campion.

C’est un peu choquant, frustrant, mais d’un autre côté on a avancé beaucoup depuis juin 2019. Parce qu’en juin 2019, on ne l’avait pas. Là, elle est en construction , relativise-t-elle.

Les employées du diffuseur de spectacle ont trouvé un espace de travail dans la bibliothèque en attendant la fin des travaux. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le diffuseur de spectacle local, Les Productions de la salle comble, a de la difficulté financièrement et doit se serrer la ceinture. Le président, Vincent Rineau, se dit quand même patient.

On ne peut pas offrir la même quantité de spectacles et on a des coûts supplémentaires lorsqu’on n’est pas à la Maison de la culture, mais on reste positif. C’est une situation temporaire , dit-il.

Il est convaincu que l’engouement pour la nouvelle salle de spectacle de 250 places devrait permettre de renflouer les coffres.