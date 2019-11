Linda O'Leary aurait consommé de l'alcool la nuit de l'accident de bateau mortel

Selon les documents d'un mandat de perquisition récemment obtenus par CBC, Linda O'Leary, la femme de l'homme d'affaires et personnalité médiatique, Kevin O'Leary, avait consommé de l'alcool le soir d'une collision mortelle impliquant un bateau qu'elle conduisait sur un lac au nord de Toronto l'été dernier.

Mme O'Leary a subi un alcootest et a déclenché une alerte. Par la suite, elle a été condamnée à une suspension de son permis de conduire de trois jours , allègue la Police provinciale de l'Ontario dans les documents. Mme O'Leary affirme avoir consommé un verre de vodka après la collision et avant l'alcootest.

Toujours selon les documents, il semble que Linda O'Leary était incapable de se souvenir de qui lui avait donné le verre de vodka après la collision.

Son avocat, Brian Greenspan dit que sa cliente n'était pas ivre au moment de l'accident. Cet accident tragique n'a rien à voir avec l'alcool , a-t-il écrit dans un courriel à CBC lundi soir. Linda O'Leary n'avait pas les facultés affaiblies; elle est une navigatrice d'expérience qui conduisait prudemment et attentivement. Elle est entrée en collision avec un bateau sans aucun éclairage, une nuit sans lune et qui était invisible à tout navigateur prudent. Personne n'aurait pu éviter la collision , a-t-il dit.

En vertu de la législation ontarienne, une suspension de permis de trois jours est décidée lorsque la concentration d'alcool dans le sang se situe entre 0,05 % et 0,08 %. Conduire avec un taux égal ou supérieur à 0,08 % est une infraction pénale. Les documents ne mentionnent toutefois pas quel était le taux d'alcool de Linda O'Leary.

Ce que disent les documents sur la nuit tragique

La collision est survenue vers 23 h 30 le 24 août dernier sur le lac Joseph dans la région de Muskoka au nord de Toronto. Il est précisé dans les documents que Gary Poltash et Susanne Brito ont subi un grave traumatisme crânien et ont perdu la vie. Gary Poltash, 64 ans, était originaire de la Floride et Susanne Brito, 48 ans, venait d'Uxbridge en Ontario.

Linda O'Leary est accusée de conduite imprudente d'une embarcation en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada. Si elle est reconnue coupable, elle pourrait devoir payer une amende de 10 000 $. Richard Ruh qui conduisait l'autre bateau est accusé de ne pas avoir montré un feu de navigation pendant un déplacement. Son avocat, Mark Sandler, a indiqué que son client compte contester cette accusation.

Selon le mandat de perquisition, il y avait 12 personnes à bord de l'autre bateau. Le propriétaire, Irv Edwards avait donné les commandes de l'embarcation à Richard Ruh à une courte distance du rivage .

Les documents font aussi état d'une vidéo de la propriété de Irv Edwards qui montre le bateau éteindre ses feux de navigation après avoir quitté la rive.

Regarder les étoiles

Les passagers, qui venaient de quitter un dîner, se rendaient sur le lac pour regarder le ciel étoilé. Les documents notent qu' avant 23 h 30, les feux de navigation étaient éteints et le moteur arrêté dans le but d'observer les étoiles .

Linda O'Leary avait aussi participé au dîner et conduisait son bateau à une vitesse substantielle avec son mari et une passagère, selon les documents.

Linda O'Leary n'a pas vu l'autre embarcation à temps pour éviter une collision , y est-il précisé.

La famille O'Leary possède un chalet de luxe sur le lac Joseph. Photo : CBC

Des témoins à bord du bateau d'Irv Edwards ont dit à la police que leur bateau était bien éclairé, tout comme le bateau des O'Leary. Un court échange verbal a eu lieu entre les occupants des deux embarcations, cependant en raison des blessures graves dans l'embarcation percutée, ils se sont rapidement dirigés vers un centre de villégiature près de là pour rejoindre une ambulance , est-il dit dans les documents.

Les O'Leary sont rentrés chez eux, d'où leur fils a appelé les secours. Linda O'Leary a été soignée plus tard pour une blessure à la cheville et la passagère de son bateau pour une blessure mineure à la tête.

Des preuves vidéo

Les documents disent aussi qu' il y a un certain nombre de caméras sur la propriété des O'Leary et qu'un enregistreur vidéo numérique a été donné à la police par les O'Leary, qui selon eux contient des preuves de la collision.

Des enquêteurs écrivent qu'ils croient que la vidéo fournit des preuves que l'embarcation des victimes n'avait pas ses feux allumés au moment de la collision .

Le mandat dit aussi que la vidéo sera examinée pour fournir des preuves corroborantes du conducteur de l'embarcation et de la possibilité que Linda O'Leary consommait de l'alcool à la suite de la collision .

Selon un autre document de cour, la vidéo de la propriété des O'Leary a été saisie le 3 septembre et se trouve dans un coffre de la Police provinciale de l'Ontario à Orillia.

L'affaire sera de retour en cour le 16 janvier prochain.