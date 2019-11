Vers une transformation de la vie nocturne sur Grande Allée?

Voisin de la chaîne de restauration rapide, c’est le propriétaire du bistro L’Atelier et du restaurant Ophelia, Fabio Monti, qui a mis la main sur l'édificequi appartenait àAshton Leblond. Il souhaite y ouvrir un 3e commerce dès le printemps prochain.

C’est pour améliorer l’opération de l’Ophelia, mais aussi pour ouvrir quelque chose d’autre, de complètement différent , affirme l’homme d’affaires, qui ne souhaite pas en dévoiler davantage sur le concept du futur établissement.

Ça va créer un complexe resto-bar unique à Québec. Fabio Monti

Il admet que la Grande Allée se transforme. On veut amener un nouveau vent sur la rue, on y a croit à 100 000 %. Le concept mis de l’avant dans les projets de Fabio Monti permet d'accueillir une clientèle variée à la recherche d'un 5 à 7 qui peut se transformer au même endroit en souper et en soirée arrosée.

Le restaurant Chez Ashton s'est installé sur la Grande-Allée en 1988. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Jonathan Ollat, le président d’Action promotion Grande Allée, croit lui aussi que les clients veulent de plus en plus passer une soirée au même endroit. Celui qui est aussi copropriétaire de L’Atelier ajoute que c’est pour cette raison que les commerçants de la rue veulent miser autant sur la qualité du service et la nourriture que sur l’ambiance et le décor.

On se bat plus contre la maison que contre d’autres secteurs de la ville. Jonathan Ollat

D’après lui, il y a de beaux projets qui arrivent sur la Grande Allée. Chaque commerçant doit se renouveler, dit-il, et du côté du Ashton, c’est sûr qu’il y aura du nouveau, alors c’est bien, même si le départ, c'est triste.

Cette transaction n’est pas la seule a survenir au cours des derniers mois. Cet été, La vieille maison du spaghetti a annoncé sa fermeture.

Lors de l'annonce de la fermeture de l'établissement, la copropriétaire avait attribué le tout à la difficulté de retenir la main-d'oeuvre dans le milieu de la restauration. Photo : Radio-Canada / Cimon Leblanc

Le restaurant sera remplacé par un projet d’auberge de jeunesse du groupe Douville, Moffet & Associés. Même chose pour le pub Ozone qui deviendra un stationnement à étages avec des espaces commerciaux.

Le bar Le Maurice, lui, a fermé ses portes cet automne et le bar Le Dagobert n'ouvre désormais que trois soirs par semaine.

Moins de discothèques

Le directeur du restaurant Saint-Hubert sur Grande Allée estime que cette artère de la ville est un espace parfait pour les événements. Un concept qui fait déplacer les gens, selon lui.

Nous, on est là pour rester, ajoute-t-il. Les discothèques disparaissent, mais niveau restauration, je ne vois pas de différence.

Dans nos archives : Un dossier numérique sur la vie nocturne de Québec

Lors de l’annonce de la fermeture du restaurant Chez Ashton, la responsable des communications a souligné que la diminution de l’achalandage peut expliquer en partie la décision de vendre.

Mais Fabio Monti du bistro L’Atelier et de l’Ophelia ne perçoit pas la même chose. Il n’y a aucun ralentissement pour nous, c’est même une augmentation du chiffre d’affaires. Et avec le groupe Mach qui veut faire un stationnement, c’est encourageant , souligne-t-il.

L’homme d’affaires croit que pour survivre, les commerces doivent plaire à une clientèle variée, ce qui peut expliquer pourquoi les discothèques et les bars ont moi la cote sur la Grande Allée.

Avec les informations d’Alexandra Duval