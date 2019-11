D’où vient l’or nord-ontarien?

Le sol nord-ontarien abrite parmi les plus grandes réserves d’or au monde le long de deux importantes failles nées d’une collision entre deux plaques tectoniques. Explications de ce phénomène avec le géologue Bruno Lafrance, de l’université Laurentienne.

Si vous vous êtes déjà promené dans la nature dans le Nord-Est ontarien ou en Abitibi, entre Timmins et Rouyn-Noranda, sachez que les roches que vous avez enjambées ont fort probablement déjà reposé au fond d’un océan bien avant l’apparition des premiers organismes multicellulaires.

Elles font partie de ce que l’on appelle une ceinture de roches vertes : des roches volcaniques qui se sont formées dans un océan il y a plus de 2,5 milliards d’années.

Ça représente la croûte océanique, la même chose que l’on verrait au milieu de l’Atlantique, au milieu du Pacifique. Bruno Lafrance, géologue à l’Université Laurentienne, à Sudbury

Il y a un peu plus d’un milliard d’années, deux plaques tectoniques entrent en collision. Deux failles majeures apparaissent alors dans ce que l’on appelle maintenant la ceinture de roches vertes de l’Abitibi.

Ces failles permettent à des fluides composés d’eau, de roches et de minerai de remonter de la base de la croûte terrestre jusqu’à former, plus haut, des gisements.

En observant la carte ci-dessous, le lien est évident : tous les grands gisements aurifères sont disposés le long de ces deux failles, dessinées en noir.

Les mines de Timmins, Kirkland Lake, Matachewan et Larder Lake reposent toutes au-dessus des failles formées par la collision continentale. Photo : Poulsen, K.H., Robert, F., and Dubé, B., 2000. Geological Classification of Canadian Gold Deposits; Geological Survey of Canada, Bulletin 540, 106 p.

Au total, c’est plus de 100 millions d'onces d’or qui reposent le long de ces deux failles, estime le géologue Bruno Lafrance.

Dans les cercles de géologie, le Nord de l’Ontario est connu comme le golden triangle, ou triangle d’or, en raison de ses dépôts d’or importants. Ce triangle s’étend de Val-d’Or à Sudbury en passant par Timmins jusqu’à Red Lake.

C’est l’une des ceintures vertes les plus enrichies en métaux au monde. Bruno Lafrance, géologue à l’Université Laurentienne, à Sudbury

Le triangle d’or est d’autant plus prisé par les géologues puisque la plus récente ère glaciaire a permis de préserver ces roches.

Mais avant ça?

L’or nord-ontarien aurait donc jailli de ces failles à la suite d'une collision continentale. Mais comment l’or s'est-il retrouvé dans la croûte terrestre ?

Au moment où la Terre se formait, il y a environ 4,5 milliards d'années, d'importantes collisions entre de gigantesques corps célestes ont entraîné une chaleur si intense que les éléments chimiques en présence ont fondu.

Représentation artistique de la collision entre une protoplanète et la Terre. Photo : Université Rice

Dans cet océan de magma, le fer en fusion s'est séparé des silicates (minéraux qui composent 97 % de la croûte) et a plongé pour former le noyau de la planète.

Les métaux précieux étant puissamment attirés par le fer à l'état liquide, ils ont ainsi suivi ce métal vers le centre de la Terre, désertant peu à peu son écorce.

Selon les calculs des géologues, il existerait assez de minerai à plus de 3000 km de profondeur pour « plaquer » la planète d'une feuille d'or de quatre mètres d'épaisseur.

Mais cela n’explique pas la teneur élevée en or plus près de la surface.

Cet or serait venu de l’espace, selon une équipe de chercheurs de l’Université de Bristol, au Royaume-Uni.

Le Dr Matthias Willbold et ses collègues avancent qu’un bombardement tardif de météorites, survenu il y a environ 4 milliards d'années, aurait ajouté 0,5 % à 1 % de matériaux supplémentaires à notre planète, dont des métaux précieux.

L'équipe britannique estime que ces métaux précieux n'auraient pas succombé à l'attraction du fer parce que ce dernier avait déjà migré vers le cœur de la planète. C'est pour cette raison qu'ils sont accessibles aux humains dans les mines.