Voici comment Disney a respecté la culture autochtone dans La reine des neiges 2

Lors de la sortie de La reine des neiges, en 2013, Disney avait été accusé de s’approprier la culture du peuple Sami, qui vit depuis des siècles en Laponie.

Dans ce film, le personnage de Kristoff portait des vêtements rappelant ceux des Samis alors qu’il était blond aux yeux bleus. Certaines gens avaient jugé que ce personnage avait été « blanchi », les Samis ressemblant traditionnellement plus à des Asiatiques, bien que leur apparence ait évolué en raison du métissage avec les populations scandinaves.

Représenter la culture samie respectueusement

Pour La reine des neiges 2, le studio a décidé de collaborer avec les Samis pour imaginer le peuple des Northuldra, que rencontre Elsa dans le film. Ces nomades qui habitent dans la Forêt enchantée sont inspirés des Samis.

Disney a conclu un accord avec le Conseil sami et les Parlements samis en Norvège, en Suède et en Finlande.

Un groupe consultatif, baptisé Verddet, a été mis sur pied. Il était composé de Samis représentant les mondes des arts, de l'histoire et de la politique ainsi que des personnes aînées issues de la communauté. Son but était d’assurer une représentation respectueuse et juste de leur culture dans La reine des neiges 2.

Le groupe Verddet, vêtu de tenues traditionnelles, s'est rendu dans les studios de Disney en Californie. Photo : Disney

Coopération fructueuse

Les membres de ce groupe se sont rendus dans les studios de Disney à Burbank, en Californie. Et Disney est allé en territoire sami, en Norvège.

Je dois dire que ce fut une très très bonne collaboration , a déclaré à CBC Anne Lajla Utsi, directrice générale de l’Institut international du film sami et membre du groupe consultatif.

Nous sommes très fiers et contents du film [La reine des neiges 2] tel qu’il est. Anne Lajla Utsi, membre de la communauté samie

La coopération entre Disney et les Samis s’est étendue au-delà des costumes des personnages. La reine des neiges 2 explore des sujets sensibles au yeux de ce peuple, comme celui de l’appartenance aux Samis à travers la question de l’ascendance d’Elsa et d’Anna.

[Ce film] va nous donner une visibilité internationale, et c’est une bonne chose , se félicite Anne Lajla Utsi.

Anne Lajla Utsi a travaillé avec Disney sur le film « La reine des neiges 2 ». Photo : Marie Louise Somby

Un modèle pour l'avenir

De plus, La reine des neiges 2 ne fait pas que représenter le peuple sami à l’écran. Le film a été doublé en same du Nord, une langue parlée par les Samis, et diffusé dans les salles dès son lancement en anglais. C’est une première selon Anne Lajla Utsi.

C’est extraordinaire pour nous, et surtout pour nos enfants que nous pouvons emmener voir un film dans notre langue.

Je pense que cela donne un bon exemple pour les autres studios de cinéma dans le monde qui veulent s’inspirer d’une culture autochtone. S’ils veulent le faire, ils doivent collaborer [avec les peuples autochtones]. Anne Lajla Utsi, membre de la communauté samie

Dans le cadre l’accord de collaboration signé avec Disney, des Samis faisant de la réalisation et de l'animation effectueront également des stages au studio d’animation de Disney à Burbank.

Succès dans les salles

Dès sa première semaine dans les cinémas nord-américains, La reine des neiges 2 a généré 130 millions de dollars américains, soit 171 millions de dollars canadiens, de recettes.

Selon le média spécialisé Variety, la suite des aventures d’Elsa, d’Anna et du bonhomme de neige Olaf a réalisé le troisième meilleur départ pour un film d'animation derrière Les Incroyable 2 (Incredibles 2), sorti en 2018, et Trouver Doris (Finding Dory) en 2016.

Avec les informations de John Last (CBC News) et de l'Agence France-Presse