Nouvelles maisons des aînés : entre joie et inquiétude en Mauricie et au Centre-du-Québec

Les avis sont divisés dans la région au sujet des investissements annoncés mardi pour la création des futures maisons des aînés et la rénovation de Centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD).

Québec prévoit créer 2600 nouvelles places en CHSLDCentres d'hébergement de soins de longue durée d'ici 2022. Pour y arriver, le gouvernement caquiste compte rénover et construire de nouvelles résidences, au coût de 2,6 milliards de dollars.

La direction de la FADOQ Mauricie se réjouit de cette nouvelle, qui était attendue avec impatience.

On est très content , a déclaré la directrice générale de la FADOQ région Mauricie, Manon De Montigny. Elle ajoute que c’est une demande que ses membres avaient formulée.

Le projet est ambitieux, ils ont des délais quand même très courts , souligne Manon De Montigny.

On ne sait pas encore où les maisons des aînés seront construites.

Avoir le personnel nécessaire

Un représentant des travailleurs du milieu de la santé s’inquiète toutefois des conséquences de cette annonce faite mardi par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

Le président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers (CSN), Pascal Bastarache, se demande où le gouvernement va trouver le personnel nécessaire pour s’occuper des 2600 nouvelles personnes qui auront des places en CHSLDCentres d'hébergement de soins de longue durée ou dans les maisons pour aînés.

On sait déjà que dans les CHSLD dans notre région, on manque cruellement de personnes, [parce qu’elles] se sont soit réorientées vers d'autres choix de carrière vu nos conditions quand même assez difficiles ou [parce qu’elles] sont en maladie , affirme Pascal Bastarache.

Le représentant syndical affirme que les autorités de la santé disent qu’ils manquent environ 350 préposés aux bénéficiaires en Mauricie et au Centre-du-Québec. Donc, on se demande vraiment où on va prendre le personnel en question , dit-il.

Pascal Bastarache estime que l'argent aurait dû servir à bonifier les salaires des préposés aux bénéficiaires pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre. Il rappelle que ceux-ci gagnent un maximum de 22 $ l'heure.

