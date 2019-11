Un panneau annonçant l'ouverture d'un temple sikh pique la curiosité à Shediac

Balwant Singh, ancien résident de l’Ontario, a emménagé à Shediac en 2015. Il est l’homme derrière ce nouveau projet de construction, qui vise à accueillir les membres de la communauté sikhe du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard.

M. Singh indique que son choix d’acheter un terrain au 2386, route Shediac River pour y construire un temple était basé sur le fait qu’il manquait selon lui de temples sikhs dans la région. De plus, cet emplacement en bordure d'autoroute est central pour la communauté des deux provinces maritimes.

Selon M. Singh, de 20 à 25 familles sikhes et quelques centaines d’étudiants se trouvent au Nouveau-Brunswick. Du côté de l'Île-du-Prince-Édouard, il estime la communauté à plus de 300 à 400 membres.

Le projet de construction devrait s'étaler sur deux ou trois ans et commencer au printemps. Son coût est estimé à 4,5 millions de dollars. La communauté fait actuellement une collecte de fonds, mais n'a pour le moment amassé que 634 dollars de son objectif d'un million de dollars.

Le président du comité de construction du projet affirme toutefois que le groupe a déjà les fonds nécessaires pour commencer la construction au printemps.

Nous pensons que le Nouveau-Brunswick est en expansion et qu'il y a beaucoup d’immigrants qui viennent de partout dans le monde et nous sommes là pour que tout le monde puisse se réunir.

En plus du temple, la construction prévoit sur ce terrain une école, une banque alimentaire, un terrain de basketball et un centre médical. Tous les services seront ouverts au public 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Nous allons avoir une cuisine communautaire et une salle de prière. Pour nous, la nourriture est primordiale pour la vie. Nous voulons nourrir les gens dans le besoin. Notre message et notre but sont de reconnaître toute l’humanité comme étant un.

Balwant Singh, l’homme derrière la future construction du Atlantic Khalsa Darbar