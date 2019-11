Un été achalandé chez les hôteliers du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les hôtels et gîtes du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont connu l’été le plus achalandé des 14 dernières années. Le taux d’occupation des établissements au cours de la saison 2019 a atteint une moyenne de 64 %.

C’est ce que démontre un sondage mené par Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean auprès de ses membres. Selon le coup de sonde, 76 % des attraits touristiques de la région et des établissements d'hébergement ont connu une hausse de la clientèle ou, sinon, des données d’achalandage comparables aux années précédentes.

La directrice générale, Julie Dubord, parle d'un engouement pour la région, particulièrement chez les Européens.

D’une part, il y a un intérêt marqué pour la destination du Saguenay-Lac-Saint-Jean présentement. On le perçoit autant au niveau promotionnel qu’au niveau de la fréquentation des sites. Aussi, je pense qu’il y a la clientèle internationale qui est de plus en plus présente, qui se présente plus tôt dans la saison et qui poursuit sa présence parfois même jusqu’aux mois de septembre et octobre , note Julie Dubord.

La directrice générale croit que la campagne promotionnelle estivale mettant en vedette l’humoriste Philippe Laprise, originaire d’Arvida, de même que les publicités achetées sur les médias sociaux ont rapporté des dividendes.

L'industrie touristique génère 300 millions de dollars en retombées annuellement et compte 4000 emplois directs et indirects au Saguenay-Lac-Saint-Jean.