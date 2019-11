Une masse d’air froid de l’Arctique soufflera sur la Colombie-Britannique

De forts vents de 70 à 90 km/h sont aussi à prévoir dans le Grand Victoria, les îles du Golfe et Howe Sound (région de Squamish) dès mardi soir. Ils s’adouciront mercredi soir, selon Environnement Canada, qui avertit que les vents pourraient endommager les bâtiments et emporter des objets non fixés à une surface.

« Jusqu’à présent, l’automne a été plutôt doux. On goûtera maintenant à des températures hivernales », a indiqué Alyssa Charbonneau, météorologue à Environnement Canada.

Dans le Grand Vancouver, des températures de -5 à -10 degrés Celsius sont prévues. Les points plus élevés dans les secteurs de Coquitlam, de Port Moody et de la Rive-Nord pourraient recevoir quelques flocons de neige.

Alyssa Charbonneau juge toutefois improbable qu’il y ait une tempête de neige. Les populations près de la mer bénéficieront de conditions ensoleillées, mais froides et venteuses.

La masse d’air arctique soufflera sur le nord de la province mardi. Les températures varieront entre -15 et -25 degrés Celsius. L’agence fédérale s’attend à ce que le facteur éolien devienne important dans le nord et la région centrale de la Colombie-Britannique mardi et mercredi. L’air arctique fera baisser davantage le mercure jeudi et vendredi, le froid deviendra plus mordant.

Environnement Canada recommande aux personnes qui travaillent à l’extérieur de se vêtir chaudement. L’agence conseille l’emploi de plusieurs couches de vêtements et d’un manteau résistant au vent. Elle prévient les voyageurs qu'ils doivent se munir d’une trousse d’urgence hivernale comprenant une couverture, des vêtements de rechange et des bottes.