Pour sauver ses porcs, il sacrifie 100 tonnes de grains

Un silo complet contenant 100 tonnes de grains a été sacrifié pour chauffer la bâtisse qui abrite environ 265 bêtes.

« Le choix n'est pas dur à expliquer, notre paie, c'est les animaux, on y va par priorité », explique Pascal Boivin, copropriétaire de la ferme Lorge à Saint-Narcisse-de-Beaurivage dans Chaudière-Appalaches.

« Ça va peut-être bien prendre une semaine ou deux semaines avant qu'ils rattrapent le retard perdu », a-t-il ajouté.

Si on avait le gaz naturel qui passait pas loin, on prendrait du gaz naturel, mais ici on est dépendants du propane.

Pascal Boivin, copropriétaire de la ferme Lorge