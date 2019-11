L'enquête en destitution sur Trump passera sous peu à une autre étape

Le Comité judiciaire de la Chambre a annoncé mardi qu'il amorcerait ses travaux liés à l'enquête en destitution le mercredi 4 décembre. Cette première audience sera consacrée aux motifs constitutionnels de mise en accusation d'un président et mettra donc la table pour la procédure de mise en accusation, qui a toutes les chances d'être lancée.

Le Comité du renseignement de la Chambre devrait remettre ses recommandations au Comité judiciaire la semaine prochaine, et celui-ci décidera ensuite de l'opportunité de déposer des chefs d'accusation à l'endroit du président Trump.

Selon CNN, la journée de mercredi devrait être consacrée à des témoignages d'experts.

Dans une lettre envoyée au président Trump, le président du Comité judiciaire de la Chambre, Jerry Nadler, invite le chef d'État ou ses avocats à assister à l'audition et à poser des questions aux témoins.

Le Comité entend se servir de cette audition pour discuter des bases historiques et constitutionnelles d'une procédure de mise en accusation, ainsi que de l'intention des auteurs [de la Constitution] et de leur compréhension de termes comme “crimes et délit graves” , peut-on lire dans la missive, disponible sur le site web du Comité.

Nous tenterons également de déterminer si vos actions présumées justifient l'exercice par la Chambre de son pouvoir d'adopter des articles de destitution. Jerry Nadler, président du Comité judiciaire de la Chambre des représentants

M. Nadler précise que les procédures et privilèges accordés au président sont conformes [à ce qui s'est fait] lors des mises en accusation des présidents Nixon et Clinton .

C'est Jerry Nadler, le président du Comité des affaires judiciaires de la Chambre des représentants, qui sera désormais responsable du déroulement de la procédure. Photo : The Associated Press / J. Scott Applewhite

Au cours des dernières semaines, 17 témoins ont fait des dépositions à huis clos, et 12 d'entre eux, dont Fiona Hill, une ancienne conseillère au sein du Conseil de sécurité nationale (NSC) des États-Unis, et l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne (UE), Gordon Sondland, ont témoigné publiquement devant le Comité du renseignement de la Chambre.

Les démocrates accusent le président républicain d'avoir voulu extorquer à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, la tenue d'enquêtes favorables à sa réélection en utilisant comme levier une aide militaire avoisinant les 400 millions de dollars, qui a été gelée pendant 55 jours. Les Ukrainiens avaient désespérément besoin de cette aide dans leur lutte contre des séparatistes soutenus par Moscou.