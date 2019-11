Un homme retrouvé mort dans une tente identifié grâce à un programme de profils génétiques

Le corps a été repéré le 4 octobre 2017 près du sentier Nose Creek, à Calgary, par un cycliste qui passait non loin d’un campement pour sans-abri. Une autopsie a confirmé que l’homme se trouvait dans une tente depuis cinq ou six mois.

Selon la police, en raison de la décomposition du corps, il était impossible d'identifier le corps par des moyens traditionnels comme les empreintes digitales.

L'homme n’avait qu'un téléphone portable et une carte SIM lourdement endommagée.

La police dit que les données du téléphone ont pu être été partiellement récupérées, ce qui a fourni les premiers indices sur l'identité de l'homme.

Son ADN a aussi été envoyé à une nouvelle base de données nationale gérée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Programme national d'ADN pour les personnes disparues qui contient 500 000 profils.

Le but du nouveau programme est de conserver et de comparer des profils génétiques de personnes disparues ou de restes humains non identifiés dans le cadre d'enquêtes non criminelles et d'aider les familles et les amis des personnes disparues à tourner la page en facilitant l'identification des restes humains ou en épuisant toutes les avenues d'enquête , indique la page web de la GRC qui décrit le programme.

Le 25 octobre 2019, un profil avec le même nom que l'homme dans les courriels a permis de confirmer son identité.