Le Nellie Row, un bateau de pêche avec un équipage 100 % féminin en Nouvelle-Écosse

Autour de la capitaine Gail Atkinson, on retrouve Kathryn Moore, Annie Featherstone et Sophie Martel. Quatre femmes qui ont toutes l’expérience de la mer.

Sophie Martel et Gail Atkinson ont travaillé à bord du Bluenose II. Annie Featherstone, elle, a fait son apprentissage sur le Picton Castle à Lunenburg, tandis que Kathryn Moore en est à sa cinquième saison sur le Nellie Row.

J’ai reçu toutes sortes de messages de partout, même d’un autre équipage de femmes en Louisiane. C’est fantastique , déclare la capitaine Gail Atkinson.

Le bateau, lui-même, tire son nom d’une femme : Nellie, la grand-mère de Gail, qui était une doyenne de l'industrie de la pêche sur l'île du Cap de Sable.

Gail Atkinson a grandi dans une famille de pêcheurs. Elle a commencé à travailler sur le bateau de son père quand elle était juste adolescente. En 2019, elle en est à sa 26e saison de pêche.

À ses yeux, les femmes sont aussi capables que les hommes de faire ce travail physique. Former et promouvoir un équipage 100 % féminin est une manière de faire bouger les choses.

Maintenant, les femmes travaillent aussi sur le pont. Elles embarquent les casiers à homard, elles s’occupent des casiers. Et je ne pense pas que cela va ralentir les choses. Je pense que l’on va voir de plus en plus de femmes sur les bateaux.

Gail Atkinson, capitaine du Nellie Row.