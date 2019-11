Gatineau poursuit ses efforts pour réduire l'utilisation de l'eau potable

La Ville de Gatineau souhaite diminuer la quantité d'eau potable distribuée sur son territoire, afin de se conformer à la nouvelle stratégie québécoise qui incite les municipalités à réduire leur utilisation d'eau de 20 % d'ici 5 ans.

L'objectif que se donne Gatineau pour les prochaines années est d'atteindre 201 litres par personne par jour, qui représente la moyenne ontarienne, la moyenne canadienne étant de 235 litres.

En 2018, la Ville estime que les Gatinois ont consommé en moyenne 250 litres par jour, des données qui sont toutefois imprécises, puisqu'elle n'a aucun outil pour mesurer précisément la consommation de chaque résidence.

On a les chiffres estimés du MAMH [le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation]. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir adresser dans les prochaines années, et notamment les compteurs d'eau dans les industries commerces et institutions (ICI) vont nous permettre de savoir qui sont nos grands consommateurs d'eau , a assuré Maude Marquis-Bissonnette, la présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement.

La Ville devra cependant effectuer des analyses l'an prochain afin de connaître plus précisément les quantités d'eau utilisées dans les quartiers résidentiels.

La Ville de Gatineau sait qu'elle a distribué en moyenne 372 litres par jour aux Gatinois, ce qui inclut l'eau utilisée par les résidences, les commerces et les industries. Les fuites dans le réseau peuvent aussi expliquer la différence de 172 litres entre la moyenne d'eau distribuée et celle consommée dans les domiciles.

En 2018, 33 fuites ont été détectées et réparées, ce qui a permis à la Ville d'économiser l'équivalent de 94 piscines hors terre, selon le bilan annuel de l'eau qu'elle a publié.

Sensibilisation nécessaire

La Ville entend aussi poursuivre ses efforts de sensibilisation auprès des citoyens. Au cours de la dernière année, 760 avis de courtoisie et constats ont été remis à des résidents qui ont enfreint la réglementation, dont 329 en juillet seulement.

Le conseiller municipal du district de Bellevue, Pierre Lanthier, regrette qu'il y ait encore de la sensibilisation à faire.

Je trouve ça dommage qu'en 2019, il faut encore faire certains rappels aussi simples que de demander aux gens de ne pas utiliser l’arrosage, de ne pas nettoyer l'entrée de cour , a-t-il déploré.

Les gens n'ont plus d'excuses à utiliser l'eau, surtout le lundi. Le lundi, on sait que c'est carrément interdit. Donc, c'est important de se questionner soi-même et d'adopter de bonnes mesures , a-t-il conclu.

Avec les informations de Nathalie Tremblay