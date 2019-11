Nombre record de contraventions pour distraction au volant en Saskatchewan

Le nombre de contraventions pour distraction au volant n'a jamais été aussi élevé qu'au moins d'octobre, selon la Société d’assurances de la Saskatchewan (SGI). Elle en a fait sa priorité pour rendre les routes de la province plus sécuritaires.

Il y a eu 1290 amendes pour distraction au volant en octobre, contre 1039 en septembre. La SGISociété d’assurances de la Saskatchewan précise que près de 89 % de ces amendes sont dues à l'utilisation de téléphone cellulaire pendant la conduite. Les autres s'expliquent par une conduite imprudente et sans l'attention requise.

Les contraventions pour distraction au volant reflètent l'attention que les autorités apportent à cette problématique. Photo : Radio-Canada

Quand il est sur le terrain, l'agent de la Gendarmerie royale du Canada Jean-Luc Leblanc constate que les gens connaissent la loi, sans toutefois la respecter.

Il pense que les conducteurs répondent à leurs messages et à leurs appels car ils recherchent un sentiment de gratification instantanée. C'est une obsession qu'il déplore.

Mettez votre téléphone en mode silencieux, cachez-le, mettez-le dans votre poche. Jean-Luc LeBlanc

Jean-Luc LeBlanc rappelle que manger et boire au volant sont aussi des distractions, et qu'il est interdit d'utiliser son cellulaire lors de l'attente à un feu rouge.

La distraction ou l'inattention des conducteurs a contribué à plus de 6000 collisions l'an dernier, causant 774 blessures et 22 décès.

Au 1er février 2020, la contravention pour cette infraction passera à 580 $ et 4 points d'inaptitude pour un premier manquement. En cas de récidive, les amendes seront plus élevées et le véhicule pourra être immobilisé 7 jours.