Desjardins et 48e Nord International s'unissent pour hausser les exportations à l’étranger

48e Nord International Photo : Radio-Canada / Facebook.com / 48e Nord International

Encourager les entreprises à aller à l'international

Desjardins et l’organisme 48e Nord International, qui a pour mandat d’accroître la croissance des activités de commerces à l’international des entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue, ont annoncé mardi un partenariat de deux ans.

Au-delà de la gestion financière, c’est l’apport des possibilités que Desjardins offre avec ses 38 bureaux internationaux couvrant une cinquantaine de pays , explique Luc Beauregard, directeur de Desjardins entreprises pour l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec.

Selon le directeur général de 48e Nord International, Éric Boucher, ce partenariat permettra de concrétiser plus rapidement les objectifs de l’organisme.

S’installer à l’international, ça prend une stratégie très focus, mais ça prend également beaucoup de collaboration, de partenariat, de soutien, de contacts, de relations, donc de l’accompagnement d’appui et ça, c’est qu'on offre maintenant avec Desjardins également. Éric Boucher, directeur de 48e Nord International

C'est vraiment un accélérateur. À travers nos mandats actuels, c'est d'accélérer les services aux entreprises et la valeur ajoutée qu'on apporte , souligne M. Beauregard.

Favoriser la croissance économique

L'organisme 48e Nord International vise aussi à accroître l’accompagnement offert aux entreprises en démarrage dans le domaine des nouvelles technologies.

Desjardins, de ce côté de là, a de l’expertise , explique M. Boucher, faisant notamment référence au Laboratoire d’innovation de Desjardins.

C’est de dépasser la dépendance économique, je dirais régionale, et d’amener des revenus de l’international dans les entreprises de chez nous , souligne M. Beauregard.

Desjardins et 48e Nord International souhaitent ultimement développer la croissance des entreprises régionales par l’entremise des marchés internationaux. Fournir des emplois intéressants chez nous, c’est vraiment cela le but ultime de ce partenariat , ajoute M. Beauregard.

Prochaine destination : Maroc

48e Nord international se spécialise dans l’accompagnement des entreprises du secteur minier. Une mission économique est d’ailleurs prévue cette semaine au Maroc à laquelle participeront 22 entreprises et 5 institutions d’enseignement.