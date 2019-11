Xavier Dolan honoré par la France

L’acteur et réalisateur québécois Xavier Dolan a été fait dimanche officier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Cette décoration honorifique est remise par la France à des personnes s’étant distinguées par leur contribution au rayonnement des arts en France et dans le monde.

En attribuant cet insigne à Xavier Dolan, le ministre de la Culture français a choisi de saluer [son] rôle dans la promotion du cinéma et de la culture francophones et sa contribution au succès du cinéma francophone contemporain dans le monde .

Le prodige du cinéma québécois s’est vu remettre cette décoration par Kareen Rispal, l’ambassadrice de France au Canada, lors d’une cérémonie organisée dimanche à l’ambassade de France à Ottawa. Xavier Dolan était entouré de plusieurs proches.

Le talent de Xavier Dolan loué

Vous abordez des sujets qui touchent des réalités sociales difficiles et souvent tabous, mais vous en tirez des scènes d’une puissance cinématographique telle qu’elles sont désormais mythiques. Kareen Rispal, l’ambassadrice de France au Canada

[Avec vos acteurs fétiches], vous formez une belle famille, et je crois que cette relation particulière qui vous unit dégage une alchimie toute particulière dans chacun de vos films , a-t-elle ajouté.

Céline Dion, Anne Dorval et Robert Lepage déjà honorés

Créé en 1957, l’Ordre des Arts et des Lettres récompense les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans les domaines de la culture ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde. Trois grades sont remis : chevalier, officier et commandeur.

Xavier Dolan n’est pas le seul Québécois à avoir obtenu cet honneur. Par le passé, Céline Dion, Anne Dorval, Robert Lepage, Diane Dufresne, Pierre Lapointe, Ariane Moffatt, Jean-Marc Vallée et Denis Villeneuve, notamment, ont reçu un insigne de l’Ordre des Arts et des Lettres.