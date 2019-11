Un projet pour la relève agricole dans les anciennes Fermes Solidar

La Ville de Saguenay, la MRC du Fjord-du-Saguenay et d’autres partenaires souhaitent transformer les anciennes Fermes Solidar en lieu dédié à la relève agricole.

L’Université du Québec à Chicoutimi, le Cégep de Chicoutimi, le Centre de géomatique du Québec et Promotion Saguenay sont les autres collaborateurs à ce projet de plateforme bioalimentaire boréale.

Un consultant a déjà été embauché pour faire avancer le projet. Des discussions ont été entamées avec le nouveau propriétaire de l’endroit, le producteur agricole Pierre Girard. Ce dernier a acquis les installations des Soeurs-du-Bon-Conseil plus tôt cette année.

Lors de la conférence de presse, la mairesse de Saguenay a réitéré que l'industrie agroalimentaire était un secteur important dans l'économie régionale. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Les agriculteurs de la relève pourront y mener des recherches et réaliser des projets d’innovation. Un peu plus d’une quinzaine d’entrepreneurs agricoles pourront profiter des installations qui comprennent notamment des serres, des espaces d’entreposage et des bâtiments de ferme. Des espaces pour des jardins communautaires seront également aménagés.

C’est de cette façon que Saguenay peut se positionner pour attirer des jeunes, conserver ses jeunes et permettre à des jeunes de pouvoir vivre à Saguenay grâce au domaine de l’agroalimentaire. Josée Néron, mairesse de Saguenay

À terme, le projet a pour but d’aider de petites entreprises agricoles à prendre leur envol. On estime qu’entre cinq et huit entreprises du genre pourraient voir le jour chaque année lorsque cette plateforme aura atteint son plein potentiel.

La Ville de Saguenay et ses partenaires ont déjà investi 600 000 $ dans ce projet.

D'après les informations de Flavie Villeneuve