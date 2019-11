La fermeture temporaire de la mine de Rocanville plonge des habitants de Saint-Lazare dans l'incertitude

La compagnie Nutrien a annoncé cette fermeture temporaire lundi en raison de la grève qui a touché plus de 3000 travailleurs du Canadien National (CN). Selon un porte-parole de la minière, la mesure va concerner 550 employés.

Après l’annonce de la fin de la grève, Nutrien a confirmé, mardi matin, qu’elle procédera tout de même à la fermeture de la mine de Rocanville, dont les sites d’entreposage sont remplis au maximum.

Étant donné que nous dépendons du rail pour acheminer nos produits sur le marché, toute perturbation a une incidence presque immédiate sur nos activités. Malgré tous nos efforts pour gérer la situation, la grève a créé un retard important dans notre chaîne d'approvisionnement et a entraîné une perte de capacité d'exportation qui ne peut pas être récupérée immédiatement , indique par courriel le porte-parole de Nutrien, Will Tigley.

Les employés mécontents

Selon Jean-Paul Chartier, un mécanicien de Saint-Lazare, qui travaille depuis 44 ans à la mine de Rocanville, les employés ont appris la fermeture de celle-ci à 10 h 30 lundi matin.

Les employés n’étaient pas contents , dit-il, alors que la période des Fêtes approche.

L’homme, qui est aussi un élu de la municipalité rurale d’Ellice-Archie, estime que 45 habitants de Saint-Lazare et environ 100 personnes qui résident aux alentours du village travaillent à la mine.

La lettre dit qu’on va [fermer] du 2 au 16 décembre et ils [les gestionnaires] ne savent pas si ça durera plus longtemps. Jean-Paul Chartier, mécanicien à la mine de potasse en Rocanville et habitant de Saint-Lazare

Personnellement, ça ne m’affecte pas trop parce que je n’ai pas une famille jeune à nourrir, précise-t-il.

Décourageant

Par contre, la situation est totalement différente pour les jeunes qui travaillent à la mine.

C’est décourageant pour les jeunes et les familles , reconnaît Jean-Paul Chartier.

Rien n’indique que la mine pourrait être fermée au-delà des deux semaines prévues pour le moment. Mais si tel devait être le cas, l’impact sur des familles de Saint-Lazare pourrait être dévastateur, selon lui.

Si ça dure, il y a des familles avec des enfants qui comptent sur leur paie et c’est pas un bon temps de l’année pour ne pas être payé, souligne Jean-Paul Chartier.

Ça va être triste si ça dure plus longtemps.

L’économie du village pourrait aussi en faire les frais.