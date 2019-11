Le véhicule de Georges He, disparu depuis le 20 novembre, a été retrouvé

Le véhicule que Geroges He conduisait la dernière fois qu'il a été vu, un camion Nissan Frontier K. Photo : Source: Sûreté du Québec, gracieuseté

Le véhicule de l'individu a été localisé dans le coin de la rivière de l'Esturgeon, dans un secteur boisé , rapporte Nancy Fournier de la Sûreté du Québec (SQ).

Les recherches se poursuivent donc aujourd’hui pour tenter de retrouver l’individu de 29 ans de Brossard qui exerce le métier d'infirmier. Il devait se rendre à Matagami pour le travail et a été vu pour la dernière fois vers 16 h le 20 novembre à la station-service Ultramar de Louvicourt.

L'homme est parti de Louivcourt et devait se rendre à Matagami pour le travail, mais est disparu sans laisser de trace. Photo : Radio-Canada / Source: Google Maps

Donc, à partir de ce moment-ci c'est sûr que les recherches continuent dans le secteur avec les patrouilleurs en motoneige. On recherche encore l'individu, il n'a pas été localisé pour le moment , ajoute Nancy Fournier.

Suivi des recherches auprès de la communauté Crie

Il a fait des shifts [quarts de travail] à Waskaganish, Wemindji et Nemiscau. Il était en direction de Nemiscau , rapporte Jason Coonishish, coordonnateur des Services préhospitaliers et des mesures d’urgence pour le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James. M. Coonishish suit les recherches de la SQ pour informer ses collègues.

Il est infirmier pour notre réseau, infirmier d'agence. Il travaille avec beaucoup d'infirmiers dans notre réseau de la santé et nos infirmiers et infirmières sont très inquiets de la situation , affirme-t-il.

Il donne également des entrevues en Cri pour inviter les membres des communautés à laisser les professionnels faire les recherches pour le retrouver.

On ne connaît pas les causes de la disparition de George He. Le Coordonnateur des Services préhospitaliers et des mesures d’urgence pour le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James lance tout de même un appel à la prudence.

Je voudrais juste dire aux gens du sud, quand ils travaillent dans le nord, de ne pas trop suivre les GPS, les routes secondaires, de rester dans les routes principales. Souvent, les routes secondaires ne sont pas [dégagées] par les machines pour enlever la neige des routes. , signale Jason Coonishish.

Informations sur Georges He :