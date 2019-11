Des Winnipégois inquiets des conséquences des compressions budgétaires sur les arbres

L'association Save Our Canopy déplore que les propositions budgétaires examinées par la Ville ne donnent pas à la Direction de la forêt urbaine le financement nécessaire à son bon fonctionnement.

Sur les 11,6 millions de dollars demandés par cette Direction, seuls 4 millions ont été alloués. Cette somme ne permet pas aux agents de traiter convenablement les arbres contre les maladies et de les élaguer, selon Save Our Canopy.

La conséquence de ce sous-financement chronique est que la disparition de notre canopée d’arbres continue , dit l'organisme sur son site Internet.

Michel Durand-Wood, président de l'Association Glenelm Neighbourhood, estime qu'il s'agit d'un sous-investissement de la Ville qui n’est pas stratégique . Pour lui, un arbre doit être considéré comme une infrastructure à part entière .

Il déplore que l'importance du budget de l’entretien des routes ne laisse que les restes pour les autres secteurs.

Michel Durand Wood estime que si 5 % des 155 millions de dollars alloués aux routes étaient redirigés vers l’entretien des arbres, cela permettrait de tripler l’enveloppe de la Direction de la forêt urbaine de Winnipeg.

Une telle répartition permettrait également un retour sur investissement , selon le militant. Il cite comme exemple les terrains mieux valorisés avec la présence d’arbres et, donc, la possibilité de collecter des impôts fonciers plus importants.

La Ville de New York a fait le calcul et, pour chaque dollar qu’elle dépensait sur les arbres, elle avait un retour de 6 $, et la Ville de Halifax a calculé un retour de 8 $.