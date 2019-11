L'éclosion d’E. coli est terminée à Terre-Neuve

Il y a eu 30 cas confirmés de maladie pendant cette éclosion. Des analyses faites au laboratoire national de microbiologie à Winnipeg ont permis de déterminer que des épinards étaient probablement la source de la contamination.

Tout danger est maintenant écarté, selon les autorités sanitaires.

[La bactérie] ne se trouve plus dans la chaîne alimentaire et ne menace plus le public , peut-on lire dans le communiqué des autorités diffusé mardi matin.

Terre-Neuve est la seule province où des cas ont été signalés au cours de cette récente éclosion.

Aucune mort n’a été signalée.

La bactérie E. coli se transmet notamment par le contact avec des excréments d’animaux ou d’humains infectés ou par la consommation de liquides ou d’aliments contaminés. Les symptômes des personnes infectées varient de la simple nausée à des diarrhées sanglantes. L’infection peut avoir des effets à long terme et même mener à la mort.