C'est la fin du Ashton sur la Grande Allée

La chaîne de restauration rapide en a fait l'annonce mardi matin, précisant que la vie nocturne n'est plus ce qu'elle était dans ce secteur de Québec.

« Plus les années passent, plus la vie change sur Grande Allée. [Les associés d'Ashton Leblond] et lui ont donc, après de longues réflexions, pris cette décision », souligne la responsable des communications et du marketing pour les restaurants Chez Ashton, Mylène Beaulieu.

L'immeuble est vendu aux propriétaires du restaurant Ophelia, déjà locataires dans l'édifice et également propriétaires du bistro L'atelier.

« C'est simplement une décision d'affaires. Les propriétaires de L'atelier et de l'Ophélia étaient locataires du bâtiment que [Ashton] Leblond possédait avec un associé. Cependant, ils avaient depuis longtemps démontré l'intérêt de l'acquérir et, pour développer leurs opérations, de récupérer le local occupé par Chez Ashton », ajoute Mme Beaulieu.

C'est le seul immeuble que possédait en copropriété Ashton Leblond. Toutes les autres succursales de Chez Ashton sont situées dans des locaux qui lui appartiennent.

Les employés du Ashton de la Grande Allée seront redirigés vers l'une des 23 autres succursales.

Les frais de nuit

La fermeture de la succursale de la Grande Allée survient quelques semaines après la mise en place des « frais de nuit » que paient désormais les clients fréquentant les restaurants Ashton de la région en fin de soirée.

Cette mesure vise à attirer plus de travailleurs nocturnes dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre.

Avec les informations d'Alexandra Duval