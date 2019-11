Les partisans de soccer s'organisent pour ramener une équipe à Ottawa

Le retour du soccer professionnel à Ottawa passe peut-être par les groupes de partisans. Plusieurs amateurs de soccer de la capitale ont lancé des pétitions et des groupes sur les réseaux sociaux pour demander qu'on ramène une équipe dans la région.

Quelques semaines après l'annonce de la suspension des activités du Fury, ces partisans cherchent à grossir leurs rangs pour faire pression sur des propriétaires potentiels.

« C'est vraiment d'attirer l'attention. Il y a eu beaucoup de déception des partisans récemment. On veut voir comment on peut aller de l'avant avec un club, regarder si on est capable d'approcher des investisseurs potentiels. Il faut au moins laisser savoir que le soccer est un bon investissement à Ottawa », mentionne Mathieu Boutin, derrière le groupe Twitter Ottawa2CPL, suivi par quelques centaines d'abonnés.

Un partisan du Fury, Mathieu Boutin, a lancé un groupe sur les médias sociaux avec des amis pour le retour du soccer professionnel à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Pourquoi Ottawa2CPL? Parce que son groupe croit que le retour du soccer pro passe par la Première ligue canadienne de soccer (CPL), un circuit national actif depuis le printemps dernier seulement.

On est vraiment orienté vers le futur. Dans les discussions qu'on a eues, on pense que la meilleure chance de revoir du soccer masculin professionnel à Ottawa, c'est par la CPL , dit Boutin, avec l'écharpe de son ancien club favori au cou.

Je pense qu'on a un marché très diversifié et une belle ville. On l'a vu avec le Fury dans les années dernières, on a un marché qui aime ce sport-là, que ce soit avec les clubs de jeunes ou les clubs professionnels. Mathieu Boutin, Ottawa2CPL

Un ballon avant un match de la Première Ligue canadienne de soccer Photo : La Presse canadienne / Aaron Lynett

L'ancien joueur de l'Impact de Montréal et du Fury Maxim Tissot se réjouit de voir les partisans prendre la parole pour défendre le soccer à Ottawa. Pour lui, la perte du soccer à Ottawa est une mauvaise nouvelle non seulement pour les partisans de la première heure, mais aussi pour les jeunes joueurs et les organisations de soccer mineur.

Le Fury était très présent dans la communauté. Je pense que c'était très apprécié des clubs avec qui ils étaient engagés. [La disparition du club] fait mal un peu à tout le monde. C'est difficile de dire aux jeunes de rester dans la région maintenant qu'il n'y a plus de club. Les jeunes devront s'expatrier, soit à Montréal, à Toronto ou ailleurs , affirme Tissot, déçu.

Le défenseur Maxim Tissot dans un duel aérien pendant un match contre le North Carolina FC Photo : Rob Kinnan / North Carolina FC

L'ancien numéro 15 est d'autant plus déçu de la tournure des événements qu'il jouait en quelque sorte pour son club local, lui qui est originaire du secteur d'Aylmer, à Gatineau.

Je pense que c'est nécessaire d'avoir une équipe dans la région. C'est dur à avaler, quand même. Ce n'est même pas pour des raisons monétaires, c'est plus politique. Maxim Tissot, joueur de soccer professionnel

Avant de voir une équipe de la CPL à Ottawa, il faudra d'abord trouver un groupe d'investisseurs potentiel et un stade où pourrait jouer l'équipe. Le président du Ottawa Sports and entertainment Group (OSEG), Mark Goudie, a déjà mentionné qu'une nouvelle équipe pourrait jouer à la Place TD. Mais l'installation n'est pas optimale avec une capacité beaucoup trop grande de plus de 20 000 spectateurs.

Le défenseur Thomas Meilleur-Giguère lors d'un match à la Place TD. Photo : Ottawa Fury / Steve Kingsman

C'est le problème principal de la CPL depuis le début. Les villes qui ont des stades adéquats, sans ligue de football, sont rares au pays. Mais, à Ottawa, il faut surtout trouver un groupe d'investisseurs qui est prêt à mettre l'argent qu'il faut pour amener une concession , affirme Tristan D'Amours, correspondant pour ProsoccerUSA.com.

Le Fury a souvent dit qu'il voudrait rejoindre la CPL selon ses propres termes, après avoir vu la ligue prouver qu'elle est viable financièrement. L'organisation n'a eu aucun contact avec la Ligue dans les derniers mois et n'a eu accès à aucune donnée concernant les assistances et les finances du circuit.

Toutes les ligues au monde ont une équipe dans leur capitale. Il y en a en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud. Le Canada ne fait pas exception, il doit y avoir une équipe dans la capitale. Tristan D'Amours, correspondant montréalais de ProsoccerUSA.com

La taille de la ligue est aussi un problème à court terme.

Le niveau est très, très bon, j'ai des amis qui jouent en CPL. Le problème, c'est qu'il n'y a que sept équipes. Lors du dernier match de la finale, c'était la 9e fois que Calgary affrontait Hamilton. Ça fait beaucoup de matchs contre les mêmes équipes , affirme Tissot.

Charlie Ward, en bas à gauche, fait semblant de parler au téléphone pendant la prise de photo officielle de l'équipe avant le match. Photo : Steve Kingsman/Freestyle Photography

Il semble donc garanti qu'Ottawa ne verra pas de soccer professionnel avant 2021. En attendant, la majorité des joueurs du Fury sont toujours à la recherche d'un nouveau club pour la saison prochaine.

Malgré plusieurs tentatives pour rejoindre la Première ligue de soccer canadienne, nous n'avons pas été en mesure d'avoir leurs commentaires sur la situation actuelle. La porte-parole du circuit, Micki Benedetti, a toutefois indiqué par courriel que le commissaire, David Clanachan, était trop occupé pour nous donner une entrevue avant plusieurs semaines.