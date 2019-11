Le chandelier du pont Granville en 5 questions

Un lustre géant installé sous le pont Granville, à Vancouver, suscite la curiosité des habitants et des touristes. Voici les réponses aux questions les plus fréquemment posées au sujet de l'oeuvre.

Quelle est sa taille?

Il mesure 7,70 mètres de haut et 4,20 mètres de large, selon Westbank, le promoteur immobilier de Vancouver House, qui commandite cette oeuvre d'art publique. Construite en acier inoxydable, avec des lampes à diode électroluminescente et plus de 600 « cristaux » de polyuréthane, la pièce pèse 3401 kg.

Est-ce qu'il s'allume?

Oui. L'oeuvre s'intitule Spinning Chandelier car, une fois officiellement dévoilée, elle s'illuminera, descendra du dessous du pont vers la rue, tournera pendant environ 4 minutes, cessera de tourner, reviendra à sa position de départ et retournera à l'obscurité.

« Spinning Chandelier » s’inspire d’une précédente oeuvre cinématographique de l'artiste Rodney Graham intitulée « Torqued Chandelier Release ». Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Qui l'a conçu?

Rodney Graham, un des artistes britanno-colombiens les plus célèbres à l'étranger, a conçu le Spinning Chandelier. M. Graham a remporté le prix Audain 2011 pour l'ensemble de son œuvre dans les arts visuels et a été nommé officier de l'Ordre du Canada en 2016.

Combien a-t-il coûté?

Environ 4,8 millions de dollars.

Pourquoi a-t-il été commandé?

Un règlement municipal de Vancouver exige des promoteurs immobiliers qu'ils commandent une œuvre d'art publique pour tous les bâtiments de plus de 100 000 pieds carrés. Westbank a donc commandé Spinning Chandelier dans le cadre de la construction de Vancouver House.

Avec les informations de Maggie MacPherson