Minces chances pour les Batalla-Charris

Jusqu’à maintenant, tant les représentations politiques que les manifestations d’appuis n’auront pas changé la décision du gouvernement canadien.

Les Batalla-Charris devront retourner en Espagne, où ils ont vécu huit ans avant de venir s’établir ici.

La famille se dit victime d'intimidation en Espagne.

Selon l’avocat spécialisé en immigration, Stéphane Handfield, cet argument n'est pas suffisant pour obtenir le statut de réfugié au pays. Lorsque l’on fait une demande d’asile au Canada, il faut faire une démonstration que l’on craint pour notre vie dans tous les pays de citoyennetés.

La discrimination n’est pas un élément suffisant pour être reconnu comme réfugié au Canada. Me Stéphane Handfield, avocat spécialisé en immigration

La demande de sursis de la famille a été refusée par Immigration Canada, il ne lui reste plus que quelques recours de dernière minute.

Me Handfield précise qu’une intervention de la cour fédérale ou une intervention du ministre de l’Immigration et son pouvoir discrétionnaire pourrait permettre à la famille d’éviter l’expulsion.

Il pourrait accorder un permis de séjour temporaire afin de faire en sorte que les personnes puissent demeurer au Canada et déposer une demande de résidence permanente pour des considérations humanitaires , a poursuivi Me Stéphane Handfield.

Sans commenter le cas précis des Batalla-Charris, la députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau, est catégorique.

On va exercer des pressions lorsque le dossier nous démontre que les gens sont en danger. Si les agents qui ont analysé le dossier, par exemple, on considère qu’ils n’avaient pas toutes les informations à leur disposition, c’est dans ces moments-là qu’on va faire une intervention politique pour qu’il y ait une nouvelle analyse et qu’on s’assure que le dossier est complet , soutient-elle.

Elle précise également que les gens doivent entrer par la bonne porte. À partir du moment où on choisit la porte des demandeurs d’asile, c’est que l’on est persuadé que l’on a besoin de la protection du Canada. Si ce n’est pas le cas, les gens doivent entrer par une autre porte.

En concédant qu’il peut être parfois déchirant de voir partir une famille qui s’est bien intégrée, Mme Bibeau soutient qu’il est primordial de protéger l’intégrité du système.