« The Irishman », à l'affiche dans les Maritimes

The Irishman, réalisé par Martin Scorsese, raconte l’histoire du tueur à gage Frank Sheeran, interprété par Robert DeNiro, qui se remémore ses années au service du crime organisé.

Produit par Netflix, le film est présenté dans quelques salles aux États-Unis, et au Canada.

Dans les Maritimes, le film a été présenté au cinéma Carbon Arc, à Halifax, et sera présenté à Wolfville et Charlottetown prochainement.

Le cinéma indépendant Far Out East, qui présente des films tous les mardis et mercredis à l’Université de Moncton, présentera The Irishman ce soir, un jour avant sa sortie sur la plateforme d’écoute.

Robert De Niro et Al Pacino dans le film The Irishman Photo : Netflix

Hugh Murphy, le programmateur, s’attend à ce qu’il y ait beaucoup de spectateurs, puisqu’il est rare que des films de cette envergure soient présentés uniquement dans les petites salles.

Les grandes salles comme Cineplex ne veulent pas présenter des productions Netflix, donc [Netflix] doit trouver des cinémas indépendants qui n’ont pas peur de Netflix , estime Hugh Murphy.

Comme le film est d’une durée de près de 3 h 30, il tentera d’accélérer le visionnement en évitant de diffuser les bandes-annonces avant le film.

Il invite les spectateurs à arriver plus tôt qu'à l'habitude, compte tenu de l'engouement pour ce film, acclamé par la critique.

Les salles de cinéma ont toujours la cote

Ce n’est pas la première fois que le cinéma Far Out East présente un film produit par Netflix. L'an dernier, il avait présenté le film Roma, récipiendaire de trois Oscars.

Marriage Story de Noah Baumbach Photo : Courtoisie du TIFF

Au cours des prochaines semaines, il diffusera le film Marriage Story quelques jours avant sa sortie sur Netflix, ainsi que The

Two Popes, mettant en vedette Anthony Hopkins et Jonathan Pryce.

Selon Hugh Murphy, les gens se déplaceront même s’ils ont accès au film à la maison, puisque l’expérience cinématographique est différente dans une salle de cinéma.

Les salles de cinéma ont toujours la cote. Photo : iStock

C’est mieux de voir un film sur le grand écran dans une salle noire. Il faut être dédié à écouter le film, contrairement à la maison où il y a le téléphone, les enfants, le chien, le chat qui viennent vous interrompre. Vous êtes liés au film quand vous le voyez dans la salle avec d’autre monde. Hugh Murphy, programmateur pour le cinéma Far Out East

Hugh Murphy constate d’ailleurs une hausse de l’achalandage depuis un certain temps.

The Irishman sera présenté les 26 et 27 novembre au pavillon Jacqueline-Bouchard de l'Université de Moncton à 19 h 30.