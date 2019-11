Les habitants de Niverville divisés sur l’ouverture d’un magasin de cannabis

La Ville de Niverville organise mardi un référendum pour autoriser ou non l’ouverture d’un magasin vendant du cannabis à usage récréatif dans la communauté de 5000 habitants.

Le 23 juillet dernier, le conseil municipal avait refusé à trois voix contre deux un permis d’aménagement conditionnel à Canna Cabana, une entreprise de vente de cannabis au détail de Calgary. Un mois plus tard, un second vote venait enclencher une consultation populaire sur cette question.

Canna Cabana avait prévu de s’installer dans un local loué par Brian Trottier, à proximité de l’hôtel de ville. Cet électricien de formation a été surpris de voir le conseil municipal refuser le permis d’installation, mais il dit comprendre pourquoi ce dernier a lancé une consultation sur ce qu’il considère être une grosse décision à prendre.

C’est bien d’avoir soumis ce sujet à un vote. Cela divise la ville, mais, en fin de compte, nous saurons ce que la communauté désire vraiment. Brian Trottier, électricien

Une opinion publique divisée

Billie Fontaine votera oui à l’installation du magasin de cannabis. Au milieu de sa pelouse, son opinion est fièrement affichée sur une pancarte appelant à soutenir Niverville, le progrès économique et le magasin de cannabis .

Billie Fontaine milite pour l'ouverture d'un magasin de cannabis. Photo : Radio-Canada / Cory Funk

Cette survivante du cancer et consommatrice de cannabis médicinal est la porte-parole du collectif Citizens who Support a Progressive Niverville. Avec les partisans du oui, ce groupe a distribué environ 3500 pancartes pour sensibiliser les habitants aux bienfaits de l’ouverture d’un tel magasin.

Des pancartes se déclarant contre le magasin sont aussi visibles çà et là, mais la personne qui serait responsable de cette campagne n’a pas souhaité répondre aux questions des journalistes.

La campagne du non à l'ouverture d'un magasin de cannabis s'est aussi organisée. Photo : Radio-Canada / Cory Funk

Du côté des habitants, les opinions sont moins tranchées. Terry Dowse envisage de voter non, mais n’est pas complètement opposée au cannabis, qu’elle considère comme un produit naturel . Elle estime toutefois que celui-ci doit être réservé à un usage médicinal et c’est pour cela qu’elle a choisi de s’opposer à l’ouverture de Canna Cabana.

Avery Van Helsing appuie le projet de magasin. Même s’il ne fume pas de cannabis, il trouve ridicule qu’il faille passer par un vote. Il est surtout contre l’idée d’avoir une police morale qui dicte ce que des adultes font chez eux .

Les démons du passé

Le conseiller municipal Nathan Dueck a voté contre l’organisation de cette consultation. Selon lui, cela n’engendrera que de la discorde. Il ne se prononce pas sur la question, mais affirme être pour le développement économique de la ville.

Je suis pour le progrès économique de Niverville, que ce soit avec un magasin de cannabis ou n’importe quel autre type de commerce. Nathan Dueck, conseiller municipal de Niverville

Niverville demeure une ville assez traditionnelle et a déjà vécu un épisode similaire où les gens avaient des opinions divergentes sur une question. En 2001, les habitants étaient consultés pour lever l’interdiction de vente d’alcool qui était en vigueur à l’époque. Le oui l’avait emporté, mais au prix de profondes divisions. Terry Dowse et Brian Trottier se souviennent de cet épisode. Ils assurent toutefois que tout était revenu à la normale après un certain temps. Tous deux pensent que ce vote n’aura, en fin de compte, pas de conséquences à long terme sur la cohésion de la communauté.

Avec les informations de Cory Funk