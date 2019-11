Des commerçants de l'Abitibi-Témiscamingue dénoncent la venue de vendeurs itinérants

À Rouyn-Noranda, une vente de manteaux avait lieu le week-end dernier. De temps à autre, des vendeurs itinérants viennent offrir des ventes éclair en louant un local, comme c'est parfois le cas avec des produits de golf ou bien encore des articles de fourrure.

Le copropriétaire du Sports Experts du centre-ville de Rouyn-Noranda, Luc Théberge, estime que ce type d’événement commercial est très nuisible à la croissance des commerçants locaux.

On ne peut pas l'évaluer en termes de ventes personnelles dans notre magasin, mais ils viennent ramasser facilement entre 40 000 $ et 50 000 $ qui sortent carrément de la région. Il n'y a pas de retombées et l'argent ne reste pas ici , dit-il.

Nous autres, on paie des employés, notre argent reste ici, on dépense ici en ville, mais cet argent-là retourne à Laval directement. Luc Théberge, copropriétaire du Sports Experts de Rouyn-Noranda

Plus dissuasive dans ses permis?

Le copropriétaire du Sports Experts aimerait que la Ville soit plus dissuasive lorsque ces commerçants itinérants font leur demande de permis, notamment en ce qui concerne le prix du permis.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, entend se pencher sur le dossier. La Ville répond toutefois qu'elle a les mains liées en ce qui concerne le prix des permis pour cette catégorie d’événement.