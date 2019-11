Les Teamsters et le CN concluent une entente de principe

Le syndicat des Teamsters et le Canadien National (CN) viennent de conclure une entente de principe pour renouveler leur contrat de travail, échu depuis le 23 juillet.

Cette entente vient mettre un terme au débrayage entrepris le 19 novembre par les 3200 chefs, agents de train et agents de triage du CN. Les enjeux de santé et sécurité du travail étaient au coeur du litige.

Je suis heureux d’annoncer que nous avons conclu une entente de principe avec le Canadien National , a confirmé dans un communiqué le président de Teamsters Canada, François Laporte.

Cet accord permettra aux 3200 employés du CN de retourner au travail dès 14 h, aux heures locales, aujourd'hui, et les affectations au service de manoeuvre débuteront demain à 6 h , indique pour sa part le CN.

Le transporteur ferroviaire ajoute que les résultats du vote sur la ratification sont attendus d'ici huit semaines , et précise qu'il n'y aura aucun moyen de pression durant la période de ratification .

Les détails de l'entente n'ont pas été divulgués, afin que les syndiqués soient les premiers à en prendre connaissance. Le vote de ratification, qui s'effectuera par voie électronique, aura lieu ultérieurement.

Des dizaines de syndiqués du CN faisaient du piquetage mardi matin devant le siège social du CN, rue de la Gauchetière Ouest, au centre-ville de Montréal, lorsque l'entente de principe a été annoncée.

Une trentaine de syndiqués font du piquetage mardi matin devant le siège social du Canadien National. Photo : Radio-Canada / Alexandre Letendre

Lors d'un bref point de presse donné en leur présence, le président du comité de négociations des Teamsters, Alain Gatien, a assuré qu'il était satisfait de l'entente conclue.

On est sorti avec ce qu'on voulait avoir , a-t-il lancé, après avoir déclaré qu'il a bon espoir que l'entente sera ratifiée.

Ça fait deux jours qu’on ne dort pas. On a commencé hier matin, et on vient de finir , a aussi lâché M. Gatien pour illustrer l'intensité du dernier blitz de négociations.

Dans leur communiqué, les Teamsters remercient spécifiquement le premier ministre canadien Justin Trudeau d’avoir respecté le droit de grève des travailleuses et travailleurs.

Les gouvernements précédents violaient régulièrement le droit de grève des travailleurs dans l'industrie ferroviaire. Ce gouvernement est demeuré calme et s'est efforcé d'aider les parties à conclure une entente, et cela a fonctionné. François Laporte, président de Teamsters Canada

Le Parti conservateur du Canada, le gouvernement de l'Alberta et des associations représentant des intérêts industriels avaient réclamé que le gouvernement adopte une loi spéciale pour mettre un terme au conflit.

Le débrayage au CN a été décrié par des entreprises des secteurs pétroliers, miniers, forestiers et agricoles, qui dépendent de ses services de différentes manières pour leurs activités.

Une grève fatale pour certains producteurs?

L’annonce de cette entente constitue un soulagement pour les producteurs de grains du Québec, confrontés depuis une semaine à une pénurie de propane en raison de la grève.

Ces agriculteurs utilisent du propane pour faire sécher le fruit de leurs récoltes, une étape nécessaire avant leur entreposage. À défaut d'en avoir, ils devaient laisser le maïs dans leurs champs, plutôt que de le récolter.

Plusieurs d'entre eux étaient d'ailleurs venus manifester leur désarroi devant le bureau de circonscription de Justin Trudeau lundi.

Le temps presse tout de même pour que du propane leur soit acheminé, prévient Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec, qui dit craindre le pire pour plusieurs d’entre eux.

Disons que la gaieté est cachée dans le fond du placard... Les gens sont extrêmement anxieux. Il y a des entreprises qui malheureusement ne pourront pas survivre à l’année 2019. Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec

Il y a 3000 entreprises familiales qui présentement vivent des heures difficiles parce qu’ils n’ont pas accès à l’énergie pour procéder à leurs récoltes , déplore M. Overbeek.

Selon lui, les grains qui doivent encore être récoltés dans les champs québécois sont d'une valeur totale de 300 millions de dollars.

La pénurie de propane est telle pour les agriculteurs que les délais se comptent pratiquement en heures avant que des récoltes ne soient perdues, ajoute Christian Overbeek.

Or, la fin de la grève ne garantit pas que cet après-midi ou demain on sera réapprovisionnés de façon correcte et suffisante pour procéder à la continuation de nos récoltes , souligne-t-il.

Québec assure qu'il soutiendra les producteurs touchés

Le ministre de l'Agriculture du Québec, André Lamontagne, a également paru soulagé par la tournure des événements. Il a assuré que Québec ne laissera pas tomber les producteurs de grains touchés.

M. Lamontagne doit assister plus tard mardi rencontre réunissant des représentants des producteurs de grains de la Financière agricole et du ministère de l’Énergie.

La rencontre d’aujourd’hui qui est prévue depuis plusieurs jours, c’est qu’on s’assoit ensemble tout le monde et on regarde l’état des lieux , a expliqué André Lamontagne.

On est partenaire avec les producteurs de grain dans cette situation-là. […] L’objectif c’est qu’on collabore pour apporter le meilleur soutien possible à nos producteurs de grains. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture du Québec

Selon lui, le ministre de l’Énergie, Jonatan Julien, donnera davantage de précisions sur la reprise des livraisons de gaz propane en après-midi.

Avec la collaboration de Stéphane Bordeleau