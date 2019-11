La première succursale de la SQDC en Gaspésie ouvre ses portes aujourd'hui

La SQDC a maintenant pignon sur rue à Grande-Rivière, au 33 rue Grande-Allée Est, dans les locaux d’un ancien magasin de meubles et de matériels électroniques.

Les employés de la Société québécoise du cannabis (SQDC) a officiellement ouvert ses portes à 10 heures mardi.

Plusieurs personnes qui s'étaient déplacées pour l'occasion ont vécu une certaine frustration lorsqu'elles se sont vues refuser l'accès aux produits parce qu'elles n'avaient pas de carte d'identité, bien que ces personnes soient visiblement âgées d'une cinquantaine d'années.

Or le règlement exige que tous les clients présentent une carte d'identité afin de prouver leur âge.

Malgré cette confusion, la plupart des clients ont semblé heureux de l'ouverture de cette nouvelle succursale.

Plus besoin de se déplacer et au lieu de commander en ligne, on l'a dans place! s'est réjoui Jean-François Duguay, qui a fait plusieurs achats.

Des produits de cannabis en vente à la SQDC. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Cette succursale devrait employer une vingtaine de travailleurs. Aucun porte-parole n'était disponible sur place pour répondre à nos questions.

Selon son plan de déploiement, la SQDCSociété québécoise du cannabis prévoit ouvrir plus de 40 succursales d’ici le 31 mars 2020, dont à Matane où l'ouverture est prévue d'ici la fin de l'hiver.

Ailleurs dans l'Est-du-Québec, la SQDCSociété québécoise du cannabis a déjà des succursales à Rivière-du-Loup et Rimouski.

Avec les informations de Bruno Lelièvre