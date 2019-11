Couche-Tard offre 7,8 milliards pour une chaîne de stations-service australiennes

La société australienne Caltex annonce avoir reçu une offre d'achat non sollicitée bonifiée de la part d'Alimentation Couche-Tard d'une valeur de 7,76 milliards de dollars canadiens.

Si l'offre est acceptée, Couche-Tard ferait une première percée dans le marché australien.

La proposition qui représente 31,14 $ CA par action vise le rachat de toutes les actions de Caltex en circulation.

Il s'agit d'une offre non sollicitée, non contraignante, conditionnelle et confidentielle, a précisé l'entreprise dans un communiqué publié en matinée mardi, heure locale.

La proposition inclut également le versement de certains dividendes aux actionnaires au moment de l'éventuelle prise de contrôle.

Toujours selon Caltex, il s'agit d'une bonification d'une offre précédente de Couche-Tard établie à 28,88 $ CA par action. Celle-ci avait été rejetée par les actionnaires, qui jugeaient sa valeur trop faible.

La société Caltex exploite environ 2000 stations-service où elle vend de l'essence et des produits au détail.

Cette proposition doit faire l'objet de vérifications et d'approbations ainsi que d'un vote des conseils d'administration des deux entreprises en question.

Les administrateurs de Caltex étudient la proposition avec leurs avocats.