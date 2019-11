Il n’y aura bientôt plus de résidences familiales à l’Université de l’Alberta

Quelque 300 étudiants de l'Université de l'Alberta et leur famille devront trouver un nouveau logement avant le mois d’août. L’établissement a décidé de démolir le complexe de Michener Park, à Edmonton, ses seules résidences étudiantes familiales, en raison du coût des rénovations.

Avec son terrain de jeu et ses maisonnettes à plusieurs chambres, Michener Park ne ressemble pas aux autres résidences de l'université. C’est la seule à être conçue pour les étudiants qui ont des enfants.

Shahriar Ryzwan, comme plusieurs autres résidents, déplore sa disparition prochaine.

« C’est ma première maison. Nous avons beaucoup de souvenirs et beaucoup d’amis ici », raconte-t-il. « C’est un bel endroit pour élever nos enfants [...] et c’est un peu déprimant de savoir qu’il n’existera plus pour les futurs étudiants. »

L’Université de l’Alberta estime que les bâtiments, construits dans les années 1960, sont trop vieux et trop coûteux à entretenir. Elle pense économiser au moins 20 millions de dollars en les démolissant cet été.

Nomathemba Dubé, une autre résidente, reconnaît qu’il y a certains problèmes dans le complexe, à commencer par l’infestation de souris que ni les pièges ni son chat, Snowflake, n’ont réussi à maîtriser.

Elle regrette néanmoins de devoir déménager et arracher ses deux enfants à la petite communauté dans laquelle ils se sentent chez eux depuis près de cinq ans : « C’est vraiment une communauté familiale. Ma fille a des amis partout dans [le complexe] et je trouve ça triste de nous séparer si vite des autres gens ici. »

Nomathemba Dubé a une fille de 6 ans et un fils de 16 ans qui se sentent chez eux à Michener Park. Photo : Radio-Canada / Hugo Lévesque

Elle se demande aussi si elle pourra trouver un logement aussi abordable et proche de l’école de sa fille, sans être trop loin de l’Université.

Elle croit que l'établissement aurait pu informer les résidents plus tôt de ses intentions.

« J’aurais aussi aimé qu’il y ait plus de participation active, pour nous dire quelles sont nos options ou nous demander ce que nous en pensions », ajoute-t-elle.

Deux ans de préavis

Selon les Services auxiliaires de l'Université de l'Alberta, les résidents ont eu deux ans de préavis et, de toute façon, la demande pour les résidences familiales est en baisse. Par ailleurs, elle souligne que la résidence de Newton Place compte quelques logements avec deux chambres à coucher. Ceux-ci affichent cependant presque complet.

Certains résidents de Michener Park se montrent toutefois réticents à l’idée d’héberger leurs enfants dans un immeuble où ils n’auront pas d’espace pour jouer dehors et où ils craignent que la fumée de cannabis ne les incommode.

Shahriar Ryzwan estime que l’Université devrait prévoir des options plus adaptées aux besoins des familles sur le campus.

Je trouve ça affreux que l’Université n’offrira aucune résidence familiale. Ça n’a pas de sens pour une université de cette envergure Shahriar Ryzwan, qui habite à Michener Park

L’Université de l’Alberta n'envisage pas d’ouvrir de nouvelles résidences familiales et n’a pas décidé de ce qu’elle fera du terrain de Michener Park quand le complexe sera démoli.