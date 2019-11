Colère et frustration lors d'une rencontre de Gatineau avec des sinistrés des inondations

Des sinistrés des inondations du printemps 2019 dans le secteur d'Aylmer à Gatineau ont fait part lundi soir de leur colère et de leur frustration lors d'une rencontre tenue par la Ville.

Si le mot de bienvenue devait durer 5 minutes, il en a plutôt pris 45, car de nombreux résidents ont pris la parole pour faire part de leur mécontentement.

Membre fondateur de la Coalition riveraine des rivières de l'Outaouais (CRRO), Claude Nobert trouve difficile de donner des solutions, alors que les raisons des inondations sont inconnues.

Il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup d’incompréhension. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'il s'est passé. On aimerait cibler des solutions précises, sauf que comme on ne connaît pas les causes, c'est difficile de s'aventurer dans un territoire comme ça , estime-t-il.

Pour sa part, Suzanne Heebner juge que c'est à Québec d'agir et de trouver des solutions.

Le gouvernement aussi, il faut qu'il s'implique. Ce n'est pas juste nous avec nos petites solutions, c'est beaucoup plus gros que ça. C'est tout le Québec en fait. Donc on a hâte d'avoir des vraies solutions , avance-t-elle.

À lire aussi : Inondations : la Ville de Gatineau veut entendre les sinistrés

La Ville de Gatineau avait annoncé ce mois-ci qu'elle organiserait quatre rencontres du 25 novembre au 4 décembre pour entendre les sinistrés des inondations dans les secteurs d'Aylmer, de Gatineau et de Masson-Angers.

Elle veut ainsi entendre les propositions et les suggestions des citoyens afin de réduire les risques liés à d'autres inondations.

Lundi soir, les participants étaient invités à écrire sur un papier les solutions qu'ils suggèrent pour face aux crues sur leur terrain en particulier.

Toutes les propositions qui seront faites et qui semblent réalisables seront analysées. Elles serviront de base à un comité d'experts mis sur pied par la ville qui va faire des recommandations plus larges.

C'est ça le défi, de prendre toutes ces idées citoyennes, puis de colliger ça sur ce que ça veut dire à grandeur de la ville [...] Après ça, ce rapport-là va cheminer vers le conseil municipal et il y aura nécessairement des décisions budgétaires , explique la conseillère municipale d'Aylmer, Audrey Bureau.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, juge pour sa part que les citoyens ont une bonne connaissance de leur rue, de leur quartier, et que cela doit faire partie des solutions pour l'avenir.

La prochaine rencontre aura lieu dans le secteur de Masson-Angers, le 27 novembre, de 19 h à 21 h, au centre de services de Masson-Angers.

Deux rencontres sont aussi prévues la semaine prochaine pour le secteur de Gatineau.

Avec les informations de Jérôme Bergeron