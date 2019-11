Lévis veut forcer les promoteurs à inclure des logements sociaux dans leurs projets

Le maire l’admet : Lévis n’a pas la capacité de répondre seule aux besoins criants en logements à prix modique.

Ça coûte très cher à construire, souligne-t-il. Même si nous en construisons 60, 70, ou même 80 les bonnes années, la demande est plus grande. »

C’est donc du côté des développeurs immobiliers que la Ville entend demander renfort.

Il y a 250 promoteurs sur le territoire de Lévis : c’est une force , souligne le maire.

Ils construisent 1600 unités d’habitation par année. Est-ce qu’il n’y aurait pas moyen, dans ces 1600 unités, de prévoir un nombre minimal de logements abordables? , s’interroge l’élu.

Selon Gilles Lehouillier, les promoteurs eux-mêmes réclament la mesure.

Ils sont très intéressés à développer des logements sociaux. Certains nous ont même demandé si nous allions nous inspirer d’autres villes qui ont mis en place un nombre minimal de logements abordables , s’enthousiasme le maire.

Selon lui, l’obligation de doter les prochains bâtiments d’habitation de logements à prix modique comporte plusieurs avantages.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, lors d'une mêlée de presse. En arrière-plan, le conseiller du district Notre-Dame, Steve Dorval. Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

Cela permet de développer du logement social sur l’ensemble du territoire de la Ville de Lévis, et pas seulement dans certains secteurs. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

La mesure s’inscrit également en parallèle avec la volonté de densification de l’administration.

Avant, nous construisions des bungalows à Lévis. Maintenant, il n’est pas rare de voir des tours de 10 ou 15 étages.

Plus nous densifions, et plus nous créons des occasions de construire des logements abordables , ajoute-t-il.

La Ville doit présenter dans les prochaines semaines son plan d’accès aux logements sociaux. Selon Gilles Lehouillier, il faudrait, au minimum construire entre 75 et 100 logements sociaux par année pour répondre à la demande.

Lévis entend remettre la responsabilité d’identifier les besoins et de planifier l’implantation d’habitations à loyer modique à un organisme du milieu communautaire.

Nous devrions l’approcher prochainement : c’est une surprise , précise le maire.

Un million pour 40 logements

Par ailleurs, la Ville entend financer à hauteur de 15 % un projet de 40 logements abordables dans le secteur de Saint-Romuald, le long du boulevard Guillaume-Couture.

Lévis compte y investir près d’un million de dollars, à condition qu’il soit approuvé par la Société d’habitation du Québec.

Ces 40 nouveaux logements s'ajoutent aux 118 déjà approuvés par la Ville pour l'année 2020.