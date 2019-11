Les visiteurs africains sont les moins susceptibles d’obtenir un visa canadien

Les Africains ont plus de difficulté que tout autre voyageur à obtenir un visa leur permettant de visiter le Canada. Certains se demandent si cette réalité reflète de la discrimination dans le système d’immigration.

D’après des données d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) obtenues par CBC en vertu de la Loi d’accès à l’information, le taux d’Africains à qui on a accordé un visa de résident temporaire (VRT) a chuté de 18,4 % entre 2015 et 2018.

Au cours de la même période, les taux d’approbation des demandeurs originaires de l’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient ainsi que de l’Amérique latine et des Caraïbes ont baissé de 7,3 %, 10,3 % et 0,7 %, respectivement.

Seuls les demandeurs européens ont connu une augmentation de leur taux d’approbation durant la période analysée. Ce taux a crû de 4,4 % entre 2015 et 2018.

Globalement, le taux d’approbation pour un VRTvisa de résident temporaire a diminué de 13,6 %, mais le nombre total de demandeurs a augmenté. Par conséquent, plus de visiteurs ont pu obtenir un visa.

Des universitaires canadiens ont déjà soulevé par le passé que leurs confrères africains ont plus de difficultés à obtenir un visa pour participer à des conférences ayant lieu au Canada.

Ça n’a aucun sens

Plus tôt cette année, environ le tiers des participants à une conférence intitulée Black in AI ayant lieu lors du congrès NeurIPS sur l’intelligence artificielle à Vancouver ont vu leur demande de visa être rejetée.

La chercheuse nigériane Tejumade Afonja prévoyait assister au congrès NeurIPS de Montréal en 2018. Les autorités ont rejeté la demande de visa de la femme de 25 ans en citant son historique de voyage, son emploi et son statut financier.

Tejumade Afonja a une maîtrise en science informatique de l'Université Saarland, en Allemagne. Photo : Gracieuseté de Tejumade Afonja

Pourtant, Mme Afonja soutient qu’elle n’avait pas beaucoup voyagé et qu’elle occupait un poste en génie des logiciels pour une multinationale qui commanditait un atelier au congrès NeurIPS de 2018.

J’étais nettement mieux payée que le Nigérian moyen de mon groupe d’âge , a précisé la chercheuse.

Ça ne fait aucun sens d’organiser ces conférences sans même que les personnes qui travaillent dans le domaine puissent y assister. Tejumade Afonja, chercheuse nigériane dont la demande de visa a été rejetée

Mme Afonja a tenté sa chance à nouveau en 2019 pour assister au congrès de Vancouver, mais sans succès : sa demande fut rejetée de nouveau. Ironiquement, elle avait également contribué à l’élaboration d’un atelier présenté dans le cadre de NeurIPS cette année.

Akintayo Jabar, lui aussi originaire du Nigéria, s’est vu refuser sa demande de visa pour les mêmes raisons que Tejumade Afonja.

Akintayo Jabar a lui aussi vu sa demande de visa être rejetée par les autorités canadiennes. Photo : Gracieuseté d'Akintayo Jabar

Le refus a été d’autant plus surprenant pour le chercheur, puisque son voyage était entièrement payé grâce à une bourse et qu’il a fourni avec sa demande des talons de paye pour prouver son revenu.

Si cette tendance se maintient, alors ça ne vaut peut-être même pas la peine de faire une demande parce qu’on connaît la réponse. Akintayo Jabar, chercheur nigérian dont la demande de visa a été rejetée

M. Jabar note que les agents d’immigration canadiens devraient considérer le processus d’examen auquel sont soumis les chercheurs avant que des organisateurs d’événements les invitent et leur accordent une bourse pour se rendre à la conférence.

Ils ont scruté le dossier de ces gens, ils ont fait leur recherche , fait valoir M. Jabar en parlant des responsables des conférences. Ils savent que les invités travaillent et qu’il y a des traces pour le prouver , s’insurge-t-il.

Une demande de VRTvisa de résident temporaire coûte 100 $ et n’est pas remboursable.

Des voix exclues

L’un des organisateurs de l’atelier Black in AI, Charles Onu, souligne que le but de l’événement était justement de donner une voix à ceux qui sont parfois exclus dans le domaine.

Cet atelier est né du fait qu’en intelligence artificielle, il n’y a presque aucun chercheur noir , précise le candidat au doctorat à l’Université McGill.

Pour M. Onu, la déception est vive. Nous avons investi tellement de temps pour avoir des fonds de donateurs, de fondations et d’entreprises pour soutenir les chercheurs africains qui, autrement, n’auraient pas les moyens de venir ici , déplore-t-il.

[En allant aux congrès], vous augmentez votre portée et votre visibilité. Vous pouvez faire des liens, vous pouvez partager votre travail , fait valoir Mme Afonja. C’est aussi important pour la diversité et l’inclusion.

IRCCImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada n’a pas donné de détails sur ce qui explique précisément le taux de rejets élevé des demandeurs de visas venus d’Afrique. Toutefois, l’Agence fédérale a indiqué par courriel qu’elle était au courant du rejet des demandes des participants [à Black in AI] .

Nous comprenons leur déception , a également écrit un porte-parole d’ IRCCImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada . Ces décisions ont été prises par des agents hautement formés qui évaluent chaque demande de façon égale et selon les mêmes critères établis par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Un traitement incohérent

Il semble y avoir un biais discriminatoire à l’endroit des chercheurs basés en Afrique — et des Africains en général — dans le système de traitement des visas au Canada , observe la présidente sortante de l’Association canadienne des études africaines (ACEA), Meredith Terretta.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Meredith Terretta est professeure associée d'histoire à l'Université d'Ottawa. Photo : CBC/Idil Mussa

C’est préoccupant pour nous, parce que la liberté de mouvement est essentielle à l’échange de savoir et de connaissances , soutient Mme Terreta.

L’Afrique est un terreau fertile de nouvelles connaissances. Si nous voulons être un pays qui joue un rôle majeur dans l’économie de l’information, il faut que le gouvernement faciliter l’échange de connaissances , ajoute-t-elle.

Au bout du compte, on dirait du racisme institutionnel , remarque quant à lui M. Jabar.

IRCCImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada réfute toutefois l’allégation du chercheur et le constat de Mme Terretta. Il n’y a absolument aucune discrimination dans le système d’évaluation des demandes de visa , peut-on lire dans le courriel de l’agence fédérale.

Avec les informations d'Idil Mussa de CBC