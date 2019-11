L’accès à un médecin de famille est en baisse au Bas-Saint-Laurent

L'an dernier, 90 % des résidents de la région avaient un médecin de famille. Cette année, le taux est plutôt de 87,7 %.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent dit avoir dû composer avec plusieurs départs à la retraite cette année, en plus de devoir faire face à la pénurie de médecins.

La direction du CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux ne s'attend pas à ce que le taux d'inscription auprès d'un médecin de famille franchisse à nouveau la barre des 90 % dans les prochaines années.

Selon la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, il manque 800 médecins de famille dans la province.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux respecte encore la cible de gestion de 85 % établie en 2017 par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Simon Delisle, directeur des services professionnels adjoint au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , explique que le Bas-Saint-Laurent possède environ le même nombre de médecins qu’il y a 10 ans, et que ce nombre devrait rester stable dans les prochaines années, même si la demande est à la hausse en raison du vieillissement de la population.

La demande augmente, parce que plus les gens vieillissent, plus ils consomment de soins, et plus il faut répondre à cette demande-là … alors c’est ça qui est notre enjeu.

Simon Delisle, directeur des services professionnels adjoint au CISSS