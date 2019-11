Les Blue Bombers défileront avec la coupe Grey mardi

Le défilé partira à midi à l’angle de la rue Hargrave et de l’avenue Portage. Les joueurs descendront l’avenue Portage en direction de l’est et rejoindront la rue Main avant de récupérer William Stephanson Way et de terminer le défilé à La Fourche.

Au total, le défilé devrait durer 3 heures et l’arrivée est prévue vers 15 heures à La Fourche.

De plus, des avions de chasse de l’Aviation royale canadienne survoleront le centre-ville de Winnipeg à 13 h 30.

Outre les joueurs et la coupe, Brian Pallister, Brian Bowman ainsi que Dancing Gabe pourront, entre autres, être aperçus le long du parcours.